Elektrikler kesilince seyirciler oyunu el feneriyle izledi

Elektrik zammı sonrasında faturaları ödememe kararı alan Moda Sahnesi yönetimi karanlıkta kaldı.





Ödeme yapılmaması üzerine elektrikleri kesilen kurumunda seyircilerin oynanan oyunu el fenerleriyle takip ettiği aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre Fahiş zamlara karşı elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyuran Moda Sahnesi’nin elektrikleri ikinci kez kesildi. Moda Sahnesi karanlığa gömülürken Taner Barlas ve Ekin Aksu’nun rol aldığı “Öteki” oyunu ışıldaklar eşliğinde sahnelendi.

Fahiş zamlara karşı elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyuran Moda Sahnesi’nin elektrikleri ikinci kez kesildi. Moda Sahnesi karanlığa gömülürken Taner Barlas ve Ekin Aksu’nun rol aldığı “Öteki” oyunu ışıldaklar eşliğinde sahnelendi.





Tiyatroseverler oyuna el fenerleriyle ve ışıldaklarıyla geldi. Moda Sahnesi Genel Sanat Yönetmeni Kemal Aydoğan, “Ocak ayı faturasını ödememiştik. 20 bin 300 lira gelmişti. 10 Mart’ta elektriklerimiz kesilmişti. Onu kim olduğunu bilmediğimiz bir hayırsever ödemiş. Sonra şubat ayında 19 bin liralık bir elektrik faturası geldi. Onu da ödemeyeceğimizi söyledik. Ondan dolayı da şimdi kesildi. Bir de şimdi 21 bin liralık mart faturası geldi. Yine ödemeyeceğiz. Çünkü bunların ödenebilir olmanın ötesine geçtiğini, bir özel tiyatronun bütçesinden bunların ödenmesinin mümkün olmayacağını düşünüyoruz. Şu an geçici çözümlerle elektrik sağlanıyor. Yukarıdaki kafeden alınan elektriklerle giriş aydınlatıldı. Salonun elektriği yok. Seyirciler kendi ışıldaklarıyla gelecek, onları yakabilirler. Bir süre böyle geçici çözümler bulacağız. Sonra bunun muhattapları yani Kültür Bakanlığı, belediyeler ve Sabancı Holding bu meseleyi nasıl çözeceklerine onlar karar verecek. Bu onların problemi bizim değil” dedi.