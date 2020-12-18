İstanbul'dan sürülen Hakimden İrfan Fidan'a tepki: Yargıç olarak utanç duyuyorum!

Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın Yargıtay’da göreve başlamadan Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen adaylar arasında yer almasına yargı camiası tepki gösteriyor.

Yargıtay’da dün yapılan seçimlerde eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan 107 oy, Nevzat Özsoy 65 oy, Mustafa Erol 52 oy aldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üç isimden birini AYM’ye gönderecek.

İrfan Fidan’ın AYM üyeleri arasında yer almasına Afyonkarahisar Hakimi Ali Haydar Yücesoy tepki gösterdi. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davasında yargılama aşamalarını bildirme talimatı veren Adalet Bakanlığı’na ret yanıtı verince HSK tarafından hakkında soruşturma başlatılıp İstanbul’dan Afyonkarahisar’a sürgün edilen Hâkim Ali Haydar Yücesoy, AYM seçimiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.





GÜN GELECEK YARGIMIZ ADINA İBRETLE ANILACAK

“Tarihe not düşmek için söylüyorum: Yargıç olarak kendi adıma utanç duyuyorum” diyen Yücesoy, şunları belirtti: “Protokol makamı başsavcılıktan gelmiş, bir gün bile fiilen Yargıtay üyeliği yapmamış biri, Anayasa Mahkemesine atanacak üye adayları seçiminde, Yargıtay üyelerinden en çok oyu almış. Oysa, yargıçlık deneyim ve liyakâtinden yararlanılsın diye Yargıtay’dan AYM’ye üye gider.





Hiç kuşkum yok ki, gün gelecek bu olanlar yargımız adına ibretle anılacak… O gün geldiğinde herkes söyleyecek, ama bugün söyleme sorumluluğunu yerine getirmezsem, dilim lâl olsun, kalbim kurusun. Tarihe not düşmek için söylüyorum: Yargıç olarak kendi adıma utanç duyuyorum.”



