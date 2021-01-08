Samanyolu Haber /Gündem / İstanbulluların beklediği haber geldi /08 Ocak 2021 23:06

İstanbulluların beklediği haber geldi

Kurak geçen sonbahar ve kış döneminde az yağış alan İstanbul'da barajlardaki su oranı hızla tükemeye devam ederken, İstanbulluların beklediği haber Meteoroloji'den geldi.

SHABER3.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan bilgilendirmeye göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey ve batı bölgelerde görülecek yağışlarla birlikte kuzeybatı bölgelerde biraz azalacağı ancak ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Pazartesi ve salı günleri ise ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı, ancak önümüzdeki hafta ortasında (Çarşamba) batıdan başlayarak hızla düşerek mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

MGM tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Ülkemiz yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girecek.

"Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde görülecek olan yağışların, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

"Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey ve batı bölgelerde görülecek yağışlarla birlikte kuzeybatı bölgelerde biraz azalacağı ancak ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

"Sıcaklıklar hızla düşecek"

"Pazartesi ve Salı günleri ise ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı, ancak önümüzdeki hafta ortasında (Çarşamba) batıdan başlayarak hızla düşerek mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

"Yarından itibaren kuzey ve batı bölgelerde yağmur ve sağanak yağış şeklinde görülecek olan yağışların, Çarşamba gününden itibaren yurdumuzu etkileyecek olan Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte ülke geneline yayılacağı ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor''

İşte İSKİ'nin sitesinde yer alan İstanbul barajlarla ilgili son veriler:

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