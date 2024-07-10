Samanyolu Haber /Gündem / 'İşte 15 Temmuz'un Rusya ve İran ayağı!' /10 Temmuz 2024 23:49

'İşte 15 Temmuz'un Rusya ve İran ayağı!'

Gazeteci Erkam Tufan Aytav ve konuğu ihraç yüzbaşı Ümit Berber 15 Temmuz'un çok merak edilen konularından biri daha masaya yatırdı.

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Erkam Tufan Aytav, kendi Youtube kanalında 15 Temmuz'un yıl dönümü yaklaşırken önemli çalışmaya daha imza attı. Aytav, konuğu ihraç yüzbaşı Ümit Berber ile 15 Temmuz hakkında mekar edilen ve sorulması gereken önemli başlıkları ele aldı. 

Rusya ve İran'ın 15 Temmuz'daki rolünün masaya yatırıldığı programda;

- Bir istihbarat operasyonu olarak 15 Temmuz.
- Rusya ve İran istihbaratları 15 Temmuz'un neresindelerdi?
- 15 Temmuz'un Rusya ve İran açısından amacı neydi?
- MİT ve Hakan Fidan'ın rolü.
- Kasım Süleymani'nin rolü neydi?

başlıkları konuşuldu. Program, Erkam Tufan Aytav'ın Youtube kanalından izlenebilir.


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