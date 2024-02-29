Samanyolu Haber /Politika / İşte AKP^den yeni seçim hilesi: Çok şaşıracaksınız /29 Şubat 2024 09:50

İşte AKP^den yeni seçim hilesi: Çok şaşıracaksınız

Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın ile aynı isim ve soy isme sahip olan bağımsız aday Ahmet Akın'ın kim olduğu ortaya çıktı. Akın'ın üç haftadır işe gitmediği ve ortadan kaybolduğu öğrenildi.

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CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, Balıkesir'deki seçmenleri karıştırmak için aynı isim ve soyadına sahip bir kişinin bağımsız belediye başkan adayı yapıldığını duyurdu.

Ahmet Akın, kendisiyle aynı isim ve soyadına sahip bağımsız adayın AKP tarafından "adaylaştırıldığını" iddia etti.



'KOPYA ADAY' ADAYI SEÇİM KAMPANYASINA BAŞLAMADI

31 Mart'ta oy pusulasında yer alacak bağımsız Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın henüz kamuya görünmüyor. Henüz bir mitingine veya seçim kampanyasına rastlanmayan bağımsız aday Ahmet Akın'ın herhangi bir sosyal medya hesabı da bulunmuyor.

Serbestiyet'ten Onur Erkan'ın haberine göre bağımsız aday Ahmet Akın, Balıkesir'in tanınmış bir esnaf lokantası olan Kanaat Lokantası'nın gece vardiyasında garson olarak çalışıyordu.

Kanaat Lokantası çalışanları, Ahmet Akın'ın yaklaşık üç haftadır işe gelmediğini ifade etti. Durumdan yeni haberdar olduklarını belirten lokanta çalışanları, Ahmet Akın'ın siyasetle ilgili konuşmayan bir kişi olduğunu dile getirdi.
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