Dolardaki yükseliş sürecek mi?

Mevduat faizleri geriledi

Döviz rezervleri azaldı





"Kurların artacağı beklentisi hakim"

Eylül 2023'te açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) göre de dolar/TL kurunun yıllık ortalama değerleri 2024'te 36,8 TL, 2025'te 43,9 TL, 2026'da ise 47,8 TL olarak tahmin ediliyor.

"Paritedeki artış enflasyonun gerisinde"

"Seçimlerden sonra kurun önü açılacaktır"





"Gıda fiyatları yükselecek"