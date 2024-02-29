Navalny cuma günü defnedilecek

"Cenaze töreni düzenlemeleri ile ilgimiz bulunmuyor"





Rusya'da kısa süre önce cezaevinde hayatını kaybeden muhalif lider Aleksey Navalny'nin cenaze töreni ve defin işlemlerinin cuma günü Moskova'da yapılacağı açıklandı.Navalny'nin sözcülerinden Kira Yarmysh X'te yaptığı paylaşımda "Cuma günü saat 14:00'te Navalny'nin yaşadığı Moskova'nın Maryino semtindeki Meryem Ana Kilisesi'nde bir tören düzenlenecek. Borisovskoye mezarlığına defnedilecek." dedi.Bir rahip tarafından yönetilecek bu tip törenlerde genellikle cenazeye katılanlar açık tabutunun önünden geçerek naaşa veda ediyor.Katılımcı sayısının yüksek olması ihtimali nedeniyle sıkı güvenlik önemlerinin alınmasına kesin gözüyle bakılan törende kontrollerin nasıl yapılacağı henüz bilinmiyor.Fakat Rus yetkililerin Navalny taraftarlarını "ABD destekli aşırılık yanlıları" olarak tanımlaması nedeniyle polisin protesto yasaları uyarınca siyasi bir gösteriye benzediğini düşündüğü her duruma müdahale edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.Navalny taraftarları ise cuma yerine perşembe günü yapılması istenen daha büyük etkinliğin Kremlin tarafından engellendiğini belirtirken salon bulmakta zorlandıklarını belirtti. "Başlangıçta veda ve cenaze törenini 29 Şubat için planlamıştık." diyen muhalifler, "Ancak bu tarihe kadar mezar kazabilecek tek bir kişi bile olmadığı kısa sürede anlaşıldı." ifadelerini kullandı.Kremlin ise Navalny'nin naaşıyla ilgili düzenlemelerle hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.47 yaşındaki Navalny, 16 Şubat'ta Kuzey Kutbu'ndaki bir ceza kolonisinde hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Navalny'yi öldürtmekle suçlayan muhalifler buna sebep olarak ise Rus liderin Navalny'nin olası bir mahkum takasında serbest bırakılması düşüncesine tahammül edemediğini gösterdi.