İşte Avrupa ülkelerinin Omicron'a karşı aldığı yeni önlemler

"Başka bir fırtınanın" gelmekte olduğunu söyleyen Hans Kluge, bölge hükümetlerinin vakalarda belirgin artışlara hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.



Bu uyarısı, bölgedeki birçok ülkenin yeni önlemler açıkladığı bir zamana denk geliyor.



Örgüt, WHO'nun Türkiye ve Rusya'yı da içeren Avrupa bölgesindeki 53 ülkenin en az 38'inde yeni varyantın tespit edildiğini ve birkaçında baskın olduğunu söylüyor.



Kluge, "Başka bir fırtınanın geldiğini görebiliyoruz. Haftalar içinde, Omicron bölgedeki daha fazla ülkede baskın hale gelecek ve zaten zorda olan sağlık sistemlerini uçurumun daha da eşiğine getirecek" dedi.



Peki Avrupa'daki ülkeler hangi önlemleri açıkladı?



İngiltere: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Noel'den önce yeni Covid önlemleri getirilmeyeceğini söyledi.



Fakat Boris Johnson, Omicron'un daha önce hiç görülmemiş bir hızla yayılması nedeniyle hükümetin 25 Aralık'tan sonra daha sıkı önlemler almayı dışlamadıklarını kaydetti.



Londra'nın Trafalgar Meydanı'ndaki yılbaşı kutlamaları iptal edildi.



İngiltere'de Covid testi pozitif çıkanların 10 gün olan karantina süresi, 6'ıncı ve 7'inci günlerde negatif test sonucu almaları haline 7 güne düşürülüyor.



İskoçya: İskoçya'da 26 Aralık'tan itibaren iç ve dış mekanlarda bir araya gelebilecek kişi sayısına sınırlama geliyor.



Tüm açık hava etkinlikleri, 500 kişi ile sınırlı olacak, konser gibi iç mekan etkinliklerinde ise kişi sayısı oturarak 200, ayakta ise 100 kişi ile sınırlandırılacak.



Almanya: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 28 Aralık'tan itibaren gece kulüplerinin kapatılacağını ve toplanmaların 10 kişiyle sınırlandırılacağını söyledi. O tarihten sonraki futbol maçları da kapalı kapılar ardında oynanacak.



Daha katı sosyal mesafe önlemleri öneren ülkenin halk sağlığı kurumu, yoğun bakım ünitelerinin halihazırda yüksek dolulukta olması nedeniyle vakalardaki büyük artışın sağlık sistemine aşırı yük bindirebileceği konusunda uyardı.



Fransa: Paris'te Champs-Elysees Caddesi'nde düzenlenen geleneksel havai fişek ve ışık gösterileri iptal edildi.



Hollanda: Hollanda hükümeti Pazartesi günü tam kapanmaya gitti, ancak BBC Avrupa muhabiri Nick Beake, diğer Avrupalı liderlerin daha sıkı önlemleri mümkünse tatil dönemi sonrasına kadar ertelemek istediklerini söyledi.



Portekiz: Portekiz Salı günü gece kulüplerinin ve barların kapatılacağını duyurdu ve 26 Aralık'tan 9 Ocak'a kadar evden çalışmayı zorunlu hale getirdi. Açık havada toplanmaları 10 kişi ile sınırladı.



İsveç: İsveç'te barlar, kafeler ve restoranlarda Çarşamba gününden itibaren sadece oturarak hizmet alınabilecek. Tüm çalışanların da evden çalışmaları istendi.



Sağlık Bakanı Lena Hallengren, Omicron vakalarının artmasını beklediğini söyledi ve "Sağlık sistemi üzerindeki yük artıyor" uyarısında bulundu.



AB verilerine göre, Avrupa'da şimdiye kadar 89 milyondan fazla vaka ve 1,5 milyon Covid bağlantılı ölüm görüldü.