Samanyolu Haber /Politika / İşte CHP'nin 227 belediye için göstereceği adayların tam listesi /14 Aralık 2023 22:34

İşte CHP'nin 227 belediye için göstereceği adayların tam listesi

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP PM toplantısı sonrası CHP'nin kesinleşen belediye başkan adaylarını açıkladı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) bugün toplandı. Toplantıda aralarında İstanbul, Ankara ve Bursa'nın da yer aldığı 227 belediye başkan adayının adaylıkları kesinleşti.

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PM toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP'nin kesinleşen 227 belediye başkan adaylarını açıkladı.

Açıklanan dört büyükşehir belediyesi adayları şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Ekrem İmamoğlu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Mansur Yavaş

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Mustafa Bozbey

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Ahmet Akın

227 ADAYIN TAM LİSTESİ

CHP'nin 2024 Yerel Seçimleri'nde 227 belediye için göstereceği adayların tam listesi şöyle:








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