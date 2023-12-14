İşte CHP'nin 227 belediye için göstereceği adayların tam listesi

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) bugün toplandı. Toplantıda aralarında İstanbul, Ankara ve Bursa'nın da yer aldığı 227 belediye başkan adayının adaylıkları kesinleşti.
YAVAŞ VE İMAMOĞLU RESMEN ADAY
PM toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP'nin kesinleşen 227 belediye başkan adaylarını açıkladı.
Açıklanan dört büyükşehir belediyesi adayları şöyle:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Ekrem İmamoğlu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Mansur Yavaş
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Mustafa Bozbey
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Ahmet Akın
227 ADAYIN TAM LİSTESİ
CHP'nin 2024 Yerel Seçimleri'nde 227 belediye için göstereceği adayların tam listesi şöyle: