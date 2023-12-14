İşte CHP'nin 227 belediye için göstereceği adayların tam listesi

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) bugün toplandı. Toplantıda aralarında İstanbul, Ankara ve Bursa'nın da yer aldığı 227 belediye başkan adayının adaylıkları kesinleşti.





Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Ahmet Akın





CHP'nin 2024 Yerel Seçimleri'nde 227 belediye için göstereceği adayların tam listesi şöyle:

































PM toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP'nin kesinleşen 227 belediye başkan adaylarını açıkladı.Açıklanan dört büyükşehir belediyesi adayları şöyle:İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Ekrem İmamoğluAnkara Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Mansur YavaşBursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Mustafa Bozbey