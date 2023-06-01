Samanyolu Haber /Teknoloji / İşte Dünyanın en çok satan telefonları /01 Haziran 2023 10:28

İşte Dünyanın en çok satan telefonları

2023 yılının ilk çeyreğinde en çok satılan üst seviye akıllı telefonların listesi yayınlandı. Listede, iPhone modellerinin ezici üstünlüğü dikkat çekiyor.

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Samsung, Galaxy S23 serisinin Galaxy S22 serisinden çok daha fazla sattığını zaten daha önce açıklamıştı. Hatta bazı pazarlarda satışların, önceki nesil modellere kıyasla ilk ayda %70'e kadar daha yüksek olduğunu iddia etmişti. Ve şimdi, Canalys'in yeni bir raporu, Galaxy S23 serisinin dünya çapında gerçekten iyi sattığını doğruluyor. En azından Android'li rakipleri ile kıyaslandığında...

Rapor, Galaxy S23 Ultra'nın 2023'ün ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan Android akıllı telefonu olduğunu gösteriyor. Dünyanın en çok satan üst düzey akıllı telefonları listesinde beşinci sırada yer alan S23 Ultra, yine de iPhone modellerinin arkasında kalmaktan kurtulamadı.

iPhone 14 Pro Max dünyanın en çok satan üst düzey telefonu olurken, iPhone 14 Pro, iPhone 14 ve iPhone 13 sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü oldu. Temel Galaxy S23 yedinci, Galaxy S23+ ise dokuzuncu sırada yer aldı.



Galaxy Z Flip 4, 2023'ün ilk çeyreğinde satış açısından dünya çapında onuncu sırada yer alan listedeki tek katlanabilir telefon oldu. Galaxy S22 12., Galaxy S21 FE ise 15. sırada kendilerine yer buldular. Huawei ve Xiaomi'den sadece birer telefon listeye girdi. Xiaomi 13 13. sırada yer alırken, Huawei Mate 50 14. sırada yer aldı.

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Rapor ayrıca, insanların son birkaç yıldır daha yüksek kaliteli telefonlar satın aldığını gösteriyor. 2019'da satılan tüm akıllı telefonların %22'sinin fiyatı 500 ABD doları veya üzerindeydi, ancak 2023'ün ilk çeyreğinde bu oran %31'e yükseldi.
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