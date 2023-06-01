Soğanı bırak, Havucun kilosu 50 liraya yükseldi..

Son zamanlarda artan gıda fiyatları, vatandaşların belini bükmeye devam ediyor. Sebzelerden meyvelere kadar birçok ürünün fiyatında gözle görülür bir zam gözlemleniyor. Bir pazarda çekilen bir fotoğraf ise dikkatleri çekti: 1 kilo havucun 50 lira olması.





Giyimden enerjiye, temizlik malzemelerinden gıda maddelerine kadar pek çok ürünün fiyatları her geçen gün artıyor. Ancak en çok etkilenen ve vatandaşları doğrudan etkileyen sektörlerin başında gıda sektörü geliyor. Sebze ve meyve fiyatlarındaki yükseliş, vatandaşların cebini ciddi şekilde zorluyor. Bir pazarda çekilen fotoğrafta görülen 1 kilo havuç fiyatının 50 lira olması ise şaşkınlık yaratıyor.









Gıda fiyatlarındaki bu yükseklik, vatandaşların alım gücünü olumsuz yönde etkiliyor ve ekonomik sıkıntılarını artırıyor. Enflasyonun düşmemesi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar da fiyat artışlarının önünü açıyor. Bu durumda, vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, bütçelerini daha dikkatli yönetmek zorunda kalıyorlar.