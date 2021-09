İşte dünyanın en zengin 25 ailesi

Haberde, söz konusu aileler, neredeyse 2 yıldır dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ciddi anlamda etkilenmediği, aksine servetlerini korudularını belirtildi.



1. Walton ailesi

Serveti: 238.2 milyar dolar

Ülke: ABD

Şirket: Walmart Inc & Sam's Club



2. Mars ailesi

Serveti: 141.9 milyar dolar

Ülke: ABD

Şirket: Mars



3. Koch ailesi

Serveti: 124.4 milyar dolar

Ülke: ABD

Şirket: Koch Industries



4. Hermes ailesi

Serveti: 111.6 milyar dolar

Ülke: Fransa

Şirket: Hermes



5. Al Suud ya da Suud ailesi

Serveti: 100 milyar dolar

Ülke: Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın kraliyet ailesinin serveti milyar dolar. Listede bulunan tek Arap aile.



6. Ambani ailesi

Serveti: 93.7 milyar dolar

Ülke: Hindistan

Şirket: Reliance Industries



7. Wertheimer ailesi

Serveti: 61.8 milyar dolar

Ülke: Fransa

Şirket: Chanel S.A.



8. Johnson ailesi

Serveti: 61.8 milyar dolar

Ülke: ABD – Boston

Şirket: Fidelity Investments



9. Thomson ailesi

Serveti: 61.1 milyar dolar

Ülke: Kanada

Şirket: Thomson Reuters



10. Boehringer&von Baumbach ailesi

Serveti: 59.2 milyar dolar

Ülke: Almanya

Şirket: Boehringer Ingelheim



11. Cargill-Macmillan Ailesi

Endüseryal alanda faaliyet gösten Cargill Inc şiretinin sahibi olan ABD'li ailenin serveti milyar dolar.

Serveti: 51.6 milyar dolar

Ülke: ABD

Şirket: Cargill Inc



12. Albrecht Ailesi

Serveti: 51 milyar dolar

Ülke: Almanya

Şirket: Aldi



13. Lauder ailesi

Serveti: 49.3 milyar dolar

Ülke: ABD

Şirket: Estee Lauder



14. Hoffman-Oeri Ailesi

Serveti:47.3 milyar dolar

Ülke: İsviçre

Şirket: Hoffmann-La Roche



15. Mulliez Ailesi – Fransa

Serveti: 45.9 milyar dolar

Ülke: Fransa

Şirket: Auchan



16. Quandt Ailesi

Serveti: 42.3 milyar dolar

Ülke: Almanya

Şirket: BMW AG



17. Dassault Ailesi

Serveti: 41.9 milyar dolar

Ülke: Fransa

Şirket: Dassault Group



18. Newhouse ailesi

Serveti: 41.6 milyar dolar

Ülke: ABD

Şirket: Advance Publications



19. Van Damme, de Spoelberch,&de Mevius Ailesi

Serveti: 40.2 milyar dolar

Ülke: Belçika

Şirket: Anheuser-Busch InBev SA/NV



20. Cox Ailesi

Serveti: 38.6 milyar dolar

Ülke: ABD

Şirket: Cox Enterprises, Inc



21. Rausing Ailesi

Serveti: 35.9 milyar dolar

Ülke: İngiltere

Şirket: Tetra Laval



22. Kwok Ailesi

Serveti: 35.6 milyar dolar

Ülke: Hong Kong

Şirket: Sun Hung Kai Properties



23. Pritzker Ailesi

Serveti: 35.3 milyar dolar

Ülke: ABD

Şirket: Hyatt Hotels & Marmon Group



24. Ferrero Ailesi

Serveti: 34.5 milyar dolar

Ülke: İtalya

Şirket: Ferrero



25. Johnson Ailesi

Serveti: 33.8 milyar dolar

Ülke: ABD- Wisconsin

Şirket: S. C. Johnson & Son