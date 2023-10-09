İşte en fazla değer kaybeden iPhone modeli

Standart iPhone 14 modelleri Apple'ın en iyi olduğu modeller değildi. SimpleGhar tarafından yapılan araştırma da, iPhone 13'e kıyasla çok az değişiklik içeren bu iPhone'un bir yıl içinde diğer tüm modellerden daha fazla değer kaybettiğini gösteriyor.





Amazon ABD ve Birleşik Krallık'ta kullanılmış durumda listelenen 1.000'den fazla teknoloji ürünü hakkında orijinal fiyatlarına kıyasla elde edilen bilgilerle yapılan araştırma, yeni ve kullanılmış telefon fiyatları karşılaştırıldığında iPhone 14'ün perakende değerinin yüzde 24,69'unu kaybettiğini ortaya koydu. Buna karşılık iPhone 13 yüzde 16,62 ve iPhone 12 yüzde 10 değer kaybetti.









iPhone 14'ün bu fiyat düşüşünü yaşamasının nedenlerinden biri iPhone 13 ile olan benzerlikleri: Aynı tasarım, benzer kameralar ve A15 Bionic çip. Bununla birlikte, çoğu kullanıcı muhtemelen geçen yılın temel modeline yükseltmek yerine iPhone 13'ü elinde tutmanın veya satın almanın daha değerli olduğunu düşündü.





iPhone 14 Pro Max orijinal fiyatının yüzde 20,16'sını kaybederken onu 14 Plus (yüzde -18,84) ve 14 Pro (yüzde -16,83) takip etti.









Yine de, herhangi bir iPhone 14 modeli Android akıllı telefonlara kıyasla hala daha yüksek bir değere sahip. Örneğin, Samsung Galaxy S22 bir yıl sonra %40 değer kaybederek diğer tüm akıllı telefonlardan daha fazla değer kaybetti. Galaxy S22 de küçük bir güncelleme olmasına rağmen, bu hala çok fazla.





OnePlus cihazları genel olarak, diğer tüm teknoloji markalarından daha fazla değer kaybetti (yüzde 21,82). iPhone 14'ün yanı sıra Apple Watch Series 6 (yüzde 21,89) ve Apple Watch Series 7 (yüzde 21,81) zaman içinde en çok değer kaybeden Apple ürünleri arasında yer aldı.