Kuzey Kore'den Rusya’ya mühimmat sevkiyatı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi tarafından yayınlanan uydu görüntülerinde Rusya sınırındaki Tumangan demiryolu tesisinde alışılmadık derecede fazla sayıda kapalı yük vagonunu görülüyor.





Yayına göre bu artış, son zirvede Putin ile Kim Jong-un arasında askeri işbirliğinin tartışılmasının ardından Kuzey Kore'den Rusya'ya olası silah ve mühimmat tedarikine işaret ediyor olabilir.





Araştırma Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüntülerde, daha önce görülmemiş bir şekilde 73 adet hafif raylı vagonun Kuzey Kore-Rusya sınırındaki Tumagang Tren İstasyonu'nda bulunduğu aktarıldı. Söz konusu trafiğin son 5 ayın en yüksek seviyesinde olduğuna işaret edilen açıklamada, iki ülke arasındaki tren trafiğinin Kovid-19 öncesi döneme göre bile daha yoğun olduğu aktarıldı. Açıklamada, "Kim ve Putin'in son dönemde yaptığı zirvede bazı askeri alışverişler ve işbirliğini görüştüğünü göz önüne alırsak, demir yolu trafiğindeki bu artış, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah ve mühimmat verdiğinin bir göstergesi olabilir." yorumuna yer verildi.





Kuzey Kore ile Rusya arasında artan tren trafiğine ilişkin Rus basınına yansıyan haberlerde, muhtemelen bu konteynerlerde silah ve mühimmat olma olasılığının çok yüksek olduğu yorumları yapılıyor.

Kaynaklara göre Moskova ile Pyongyang arasında varılan anlaşmalar çerçevesinde silah tedarikinin başlamış olabileceği belirtiliyor.

Ayrıca sınır hattında bulunan istasyona bitişik demiryolu kesimlerinde kargo kabul kapasitesinin arttığına dair işaretler de var. BRIEF Telegram kanalı, 18 Eylül'den bu yana, yani Kim Jong-un ile Vladimir Putin arasındaki kişisel görüşmeden beş gün sonra, bu alanda artan faaliyet ve araç birikiminde artış eğiliminin gözlemlendiği iddia ediliyor.”