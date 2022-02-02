İşte Erdoğan'ın 'Hakaret Külliyatı', Bahçeli'yi kızdıracak defterler açıldı!

KİME NE DEDİ?

Ataklı'ya mesaj gönderen Galip Sarıaslan “Çok rica ediyorum lütfen sonuna kadar okuyun” notunu düştü. Sarıaslan'ın gönderdiği mesajda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçmişten bugüne siyasi isimlere ettiği hakaretler yer aldı.BAHÇELİ'Yİ KIZDIRACAK İFADELERSarıaslan'ın mesajında Erdoğan'ın 'Cumhur İttifakı' öncesi şimdiki ortağı Devlet Bahçeli hakkında sözleri de yer aldı. Mesaja göre Erdoğan, Bahçeli için şu ifadeleri kullandı:“Vampir, kan emici, ırkçı, kafatasçı, salyalı, köksüz, alçak, adi, cahil, çirkin, bilinçsiz, hasta kafa, Pensilvanya ortağı, eşkıya, bostan korkuluğu, zürriyetsiz, aile bilmez, maymun, ahlaksız, ikiyüzlü, namert”İşte Erdoğan'ın hem siyasi hem siyasi olmayan isimlere ettiği hakaretler:İsmet İnönü için: “Hitler”Bülent Ecevit için: “Zavallı, yaşlı, bitmiş, artık çelik korse”Süleyman Demirel için : “Otur da bey zannetsinler, ayakta duramıyor, çete kardeşliği yapıyor, çetelere kefil oluyor”Hüsamettin Cindoruk için: “Ulan kendine gel, terbiyesiz, beyni sulanmış, be ahmak”Deniz Baykal için: “Virüs, işe yaramaz, düzeysiz, çirkin, seviyesiz, dönek, kaba, ahlaksız iftiracı, kayışları eskimiş, çamur, çete avukatı, mafya avukatı, hukuk dışı örgütlerin avukatı”Kemal Kılıçlaroğlu için: “Eyyyyyyy cibilliyetsiz, yüz karası, seviyesiz, bahtsız bedevi, kirli bunak, Pensilvanya maşası, Kandil ortağı, katil Eset’in arkadaşı, eli kanlı darbeci, cani ruhlu, soysuz, tinerci, çapsız, sığ, şizofren, ahlak yoksunu, namussuz, siyasi sapık, cüce, cahil, fırıldak, etrafa zehir saçıyor, yaradana karşı küstah, haysiyetsiz”Selahattin Demirtaş için: “Vampir, ceberrut, şuursuz, vicdansız, iblisin yolundan yürüyen, nekrofil, ölü sevici, mezarlık soyguncusu, mankurt”Meral Akşener için: “Terbiyeden mahrum, seviyesiyiz, çapsız, yalancı kaçacak deliği yok, şirazesinden çıkmış, etekli zilli”