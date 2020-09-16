Samanyolu Haber /Ekonomi / İşte Fed'in yeni faiz kararı /16 Eylül 2020 23:04

İşte Fed'in yeni faiz kararı

ABD Merkez Bankası (Fed) beklenen faiz kararını açıkladı. Fed'in politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bıraktığı ifade edildi.

SHABER3.COM

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

"Ortalama enflasyon" hedeflemesinin açıklandığı toplantının ardından gerçekleşen ilk kararda faiz kararını açıklayan Fed, faizleri yine değişmedi.

Noktasal tahminlere göre, 2023 yılına kadar faizlerde artış beklenmezken yüzde 2 enflasyon ve istihdamda azami seviye yakalanana kadar faizlerin sıfıra yakın tutulacağı belirtildi.

Fed'in 2020 için haziran ayındaki yüzde 6,5 daralma tahmini yüzde 3,7'ye revize edilirken, 2021 ve 2022 yılları için yüzde 5 ve 3,5 olan büyüme beklentisi de sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 3'e düşürüldü.

Fed'in karar metninde ABD ekonomisinde gidişatın virüse olduğu ve varlık alımlarına mevcut hızda devam edileceği yinelendi.

Banka, gösterge faizi 15 Mart'ta Covid-19'dan kaynaklanan hasar nedeniyle sıfıra yaklaştırmış ve sonrasında bu seviyede tutmuştu. Ardından Fed Başkanı, Ağustos sonlarında enflasyonun yüzde 2'lik hedefi aşmasına müsaade edileceğini ve ortalama oranın dikkate alınacağı mesajını vermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte Fed'in yeni faiz kararı Sonraki Haber >>

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

ABD'deki evsizlik krizi

ABD'deki evsizlik krizi

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Sınır polisinden kaçarken devrildi

Sınır polisinden kaçarken devrildi

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:53:55