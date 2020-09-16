İşte Fed'in yeni faiz kararı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.





"Ortalama enflasyon" hedeflemesinin açıklandığı toplantının ardından gerçekleşen ilk kararda faiz kararını açıklayan Fed, faizleri yine değişmedi.





Noktasal tahminlere göre, 2023 yılına kadar faizlerde artış beklenmezken yüzde 2 enflasyon ve istihdamda azami seviye yakalanana kadar faizlerin sıfıra yakın tutulacağı belirtildi.





Fed'in 2020 için haziran ayındaki yüzde 6,5 daralma tahmini yüzde 3,7'ye revize edilirken, 2021 ve 2022 yılları için yüzde 5 ve 3,5 olan büyüme beklentisi de sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 3'e düşürüldü.





Fed'in karar metninde ABD ekonomisinde gidişatın virüse olduğu ve varlık alımlarına mevcut hızda devam edileceği yinelendi.





Banka, gösterge faizi 15 Mart'ta Covid-19'dan kaynaklanan hasar nedeniyle sıfıra yaklaştırmış ve sonrasında bu seviyede tutmuştu. Ardından Fed Başkanı, Ağustos sonlarında enflasyonun yüzde 2'lik hedefi aşmasına müsaade edileceğini ve ortalama oranın dikkate alınacağı mesajını vermişti.