Saadet liderinden yeni ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin yeni durulan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'yle ittifak kurmasının ihtimaller dahilinde olduğunu söylerken, "Elbette mümkün, teorik olarak. Fiiliyatta mümkün mü oturup konuşulması gerekir. Neticesinde bu sandığa nasıl yansıyacak?" dedi.





Halk TV'de Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, önümüzdeki bir yıl içinde yeni bir seçim beklemediğini belirtirken, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin "Abdullah Bey, şahsiyetini muhafaza etti. AK Parti'nin kendilerinden korkması bu açıdan normal. Tabanda bir karşılık bulacak mı, bunlar etüt edilir. Seçim sathı mahalline girdiğimizde bunlara bakılır" şeklinde konuştu.





"Seçime gidilmeden İçişleri ve Adalet Bakanlarının değişmesi şart"





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı hedef almasına ilişkin de konuşan Karamollaoğlu, "Sayın Soylu öyle garip bir duruma girdi. 'Rahat dolaşabiliyorsun çık dolaş' diyor. Rahat dolaşılmasını sağlayacak olan kendisi. Türkiye rahat dolaşılamayacak bir hale geldi. Seçime giderken eskiden olduğu gibi İçişleri ve Adalet Bakanlarının değişmesi şart" ifadesini kullandı.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği'ni hedef alarak kapanması çağrısını yapmasını da gülerek yorumlayan Karamollaoğlu, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Neden kapatılsın? TTB kim? Tabiplerin temsilcisi. Baroları da kapat, TTB'yi de kapat; bu despotluk olur" dedi.