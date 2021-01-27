Samanyolu Haber /Ekonomi / İşte Fed'in yeni faiz kararı /27 Ocak 2021 22:49

İşte Fed'in yeni faiz kararı

ABD Merkez Bankası (Fed) yönetiminin yeni faiz kararını açıkladı ve oranlarda bir değişikliğe gitmediği belirtildi.

SHABER3.COM

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Ocak ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.

Fed, tahvil alımıyla ilgili sözlü yönlendirmesinde de değişikliğe gitmedi.

Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik toparlanmanın ve istihdamın ılımlı seyrettiği belirtilirken zayıf talebin ve petrol fiyatlarının enflasyonu baskıladığı, genel olarak finansal şartların destekleyici olmaya devam ettiği vurgulandı.

Fed'in açıklamasında, "Hedefe ulaşmayı geciktirecek riskler gelişirse politika duruşunu ayarlamaya hazırız. Virüs, ekonomik görünüm üzerinde kayda değer risk meydana getiriyor" ifadelerine yer verildi.
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