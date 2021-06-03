Samanyolu Haber /Gündem / İşte günün haber özetleri /03 Haziran 2021 19:52

İşte günün haber özetleri

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İşte günün haber özetleri

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-KAÇIRILAN ORHAN İNANDI İÇİN KIRGIZİSTAN MECLİSİ HAREKETE GEÇTİ
Kırgızistan’da kaçırılan Orhan İnandı’nın bulunmasına yönelik destek giderek büyüyor.
--KIRGIZİSTAN ORHAN İNANDI'NIN BULUNMASI İÇİN AYAKTA
Sapat Eğitim Kurumları’nın kurucusu ve eski müdürü Orhan İnandı için, Kırgız halkının, öğrencilerinin ve velilerin protesto eylemleri sürüyor. Türkiye Büyükelçiliği önünde başlayan gösteriler parlamento ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde de devam ediyor

--SEDAT PEKER ‘TAYYİP ABİ’Lİ VİDEOYU ERTELEDİ
Son yayınladığı videoda ‘Tayyip abi’ dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ‘helalleşeceğini’ açıklayan Sedat Peker, bir sonraki videosunu ertelediğini duyurdu

--ERDOĞAN BİDEN ZİRVESİ ÖNCESİ ABD'DEN VERGİ SÜRPRİZİ
ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai’nin yaptığı açıklamada, Türkiye, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Hindistan ve Avusturya’dan ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getirilmesine onay verildiği açıklandı.

--BİLİM İNSANLARINDAN ERDOĞAN'A AŞI TEPKİSİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 doz aşı olduğunu açıklaması tepki çekti. Bilim insanları, 5 ayda 3 doz aşı yapılmasının "dünyanın hiçbir yerinde önerilmediği"ne dikkat çekti.

--İSRAİL’DE NETANYAHU DÖNEMİ BİTİYOR
İsrail’de 12 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Benyamin Netanyahu’nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı.
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