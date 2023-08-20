Samanyolu Haber /Gündem / İşte İstanbul için en kötü deprem senaryosu: 3 milyon kişi... /20 Ağustos 2023 10:30

İşte İstanbul için en kötü deprem senaryosu: 3 milyon kişi...

Beklenen büyük İstanbul depremi öncesi mega kentin yapı stokuna ilişkin bilanço korkuttu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, "En kötü senaryoya göre İstanbul'da Marmara Depremi'nde 207 bin yapı hasar görebilir. Bu durum, şehrimizin yaklaşık 3 milyon nüfusunu doğrudan etkileyecek" dedi.

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17 Ağustos 1999’daki Gölcük depreminin 24. yılında gözler tekrar deprem gerçeğine çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, konuya ilişkin Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Gökce, İstanbul için "en kötü senaryoyu" açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"En kötü senaryoya göre İstanbul'da Marmara Depremi'nde 207 bin yapı hasar görebilir. Bu durum, şehrimizin yaklaşık 3 milyon nüfusunu doğrudan etkileyecek. Deprem dirençli dönüşüm planımızı zemin ve yapı stoğu bakımından en çok risk taşıyan bölgelerden başlatıyoruz."


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