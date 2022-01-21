Samanyolu Haber /Politika / İşte, Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu görüşmesinin arka planı /21 Ocak 2022 09:40

İşte, Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu görüşmesinin arka planı

Muhalefetin “yeni sistem” taslağının anlatıldığı televizyon programına “salgın önlemi” nedeniyle sadece üç partinin temsilcisi katıldı. GP lideri Ahmet Davutoğlu bu duruma sitem etti. CHP ve İYİ Parti liderleri devreye girince buzlar eridi.

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Altı muhalefet partisinin ortak masasına ilişkin “Davutoğlu kriz çıkardı” iddialarının perde arkası belli oldu. CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti (DP), Saadet Partisi (SP), DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, güçlendirilmiş parlamenter sistem için dört aydır yaptıkları çalışmayı tamamladı. Çalışmanın genel başkanlara sunulmasının ardından hangi tarihte, nasıl açıklanacağı konuşulmaya başlandı. Bu sırada, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun “çalışmaları engelleyen bir kriz çıkardığı” iddia edildi. Kamuoyuna, “Ahmet Davutoğlu taleplerini sıraladı” şeklinde yansıyan olay, iddiaya göre şöyle gelişti:

"EŞİTLİK VURGUSU"

CHP, İYİ Parti ve DEVA Partisi’nin temsilcileri geçen 4 Ocak’ta muhalefet masasında oluşturulan ortak metnin ayrıntılarını anlatmak üzere bir televizyon programına katıldı. “Programın, salgın koşulları nedeniyle altı değil üç temsilci ile yapıldığına” ilişkin bilgiye yayında da yer verildi. “Kısmi temsilden rahatsız olduğu” belirtilen Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i arayıp “sitemde” bulundu.  

Kılıçdaroğlu ve Akşener, konu hakkında kurmaylarıyla yaptıkları görüşmelerde, “Programa salgın nedeniyle üç temsilci katıldı. Bu durum yayıncının tercihiydi. Masadaki genel başkan yardımcıları arasında ‘üçlü temsil’ bir görüş ayrılığı ya da kırgınlık yok” bilgisini aldı. Ardından Akşener, 6 Ocak’ta Davutoğlu’nu konutunda ziyaret etti. Kılıçdaroğlu da 11 Ocak’ta Davutoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Liderler arasındaki ikili görüşmeler, kamuoyuna, “Muhalefet masasında çatlak”, “Davutoğlu kriz çıkardı” şeklinde yansıdı.

Bu gelişmelerin ardından muhalefet masası, bir hafta ertelenen toplantıyı yaparak ortak metne son şeklini verdi. Davutoğlu da toplantıdan bir sonraki gün Halk TV’den Fikret Bila’ya yaptığı açıklamada Millet İttifakı’nın başarısına vurgu yaptı. Cumhuriyet’e konuşan kaynaklar, “muhalefet masasındaki genel başkan yardımcıları arasında herhangi bir sorun bulunmadığını, dört aylık çalışmanın uyum içerisinde yürütüldüğünü” vurguladı.
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