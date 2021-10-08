İşte TÜGVA'nın Bayrampaşa'daki 'hayalet' yurdu

'BİNANIN GÜNCEL KİRASI NE KADAR?'





'BİR HAYALET YURT GİBİ'





'AYLIK 44 BİN TL ÖDENİYORDU'





'AÇIKÇA BİR KAMU ZARARI'





Son olarak, İBB'den kiraladığı Büyükada İskelesi'nde kına organizasyonları düzenlenlediği ortaya çıkan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA, Bayrampaşa'daki 'hayalet yurt' ile gündemde.Bayrampaşa Belediyesi, Muratpaşa Mahallesi’nde bulunan ve TÜGVA tarafından 'öğrenci yurdu' olarak kullanılan binanın kirasını ödüyor.İlk olarak 2015'te Bayrampaşa İlçe Meclisi'nde gündeme gelen ve geçen yılki Denetleme Kurulu raporlarında, belediye kasasından her ay 44 bin TL ödendiği ortaya çıkan yurt binası için, Bayrampaşa Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Avukat Atilla Özen bir soru önergesi sundu.Özen, Bayrampaşa Meclis Başkanlığı'na sunduğu önergede, söz konusu yurt binası için şu soruları yöneltti:"7 Eylül 2015 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında oy çokluğuyla alınan karar uyarınca, kısa adı TÜRGEV olan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın ilçemizdeki öğrencilere dönük yurt ve faaliyette bulunmak üzere ortak hizmet çerçevesinde Muratpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde kiralanan binanın güncel aylık kirası ne kadardır? Bu binayla ilgili Belediyemizin bu zamana kadar ödediği toplam kira bedelinin tutarı nedir? Vakıfla kaç yıllığına sözleşme yapılmıştır? Bu zamana kadar Belediyemizle geliştirilen ortak hizmetler nelerdir?TÜRGEV’e tahsis edilen bu bina, neden kısa adı TÜGVA olan Türkiye Gençlik Vakfı tarafından kullanılmaktadır? Bu bina vakfın hangi amaçları doğrultusunda kullanılmaktadır? Yurtta kaç kişi kalmaktadır? Yurtta kalan kişiler hangi okullarda öğrenim görmektedirler ? Bunlardan kaçı Bayrampaşa’da ikamet etmektedir?"Cumhuriyet'e konuşan Bayrampaşa Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Avukat Atilla Özen, söz konusu binanın Bayrampaşa Belediyesi'ne ait olmadığını, belediyenin bulduğu bir yeri kiralayıp vakfa yurt olarak tahsis ettiğini aktardı."Burası, bu ilçede bir hayalet yurt gibi" diyen Özen, "Kimse bu yurdun ne yaptığını, ne iş yaptığını bilmiyor. Hiçbir etkinliğine şahit değiliz. İnternet sitelerinde de bu yurt var mı yok mu belli değil. Araştırıldığında sadece 1-2 anca geçiyor. Bir de TÜRGEV'e verilmiş. CHP grubu, bu konuya 2015'te de karşı çıkmıştı. TÜRGEV'le alakalı soru işaretlerinin olduğunu ve Kredi Yurtlar Kurumu ile bunun yapılması gerektiğine dikkat çekmişti. Normalde yasa gereği belediyede bir ortak bir işbirliği yapılması gerekiyordu. Ama böyle yapılmadı. Belediye alıp tahsis etti, kendisinin olmamasına rağmen" diye konuştu.Yurdun hiçbir faaliyetine şahit olmadıklarını öne süren Özen, "Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'yı ayıran anayolda bir asfalt vardır, tramvay geçer. Biraz ilçeden uzak bir yer. Gaziosmanpaşa'daki hastaneler, tıp fakültesine döndürüldü. Ama Bayrampaşa'da üniversite yok. Üniversite öğrencisi ilçede deseniz, üniversite yok... İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri deseniz, onlar da ailelerinin yanında. Ortada bir yer var ve ciddi rakam ödeniyor. 44 bin TL ödendiği bilgisine de, geçen yılki denetim raporlarından ulaştık. Denetim Komisyonu'ndaki üyemizin çıkarttığı bir rakamdı. Bu rakam şimdi ne kadar bilmiyoruz" dedi."Belediyenin de hiçbir yerinde bilgi yok" diyen Özen, "Burası sanki çok da bilinmesin isteniyor gibi bir hava var. Mahalle sakinleri bile orada yurt var mı yok mu bilmiyor" ifadelerini kullandı."Bu nereden bakarsanız bakın bir kamu zararı" diyen Özen, "Biz bunları Denetim Kurulu'nda gündeme getirince hiçbir yanıt vermediler. Ölü taklidi yapıyorlar. Kimse bir şey bilmiyor. Bu yüzden önce sormak ve cevap almak istedik. Bütün olası soruların hepsini yazılı soru önergesiyle sorduk. Cevap bekliyoruz" diye konuştu.