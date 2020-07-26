Samanyolu Haber /Gündem / İşte Türkiye'de son 24 saatin koronavirüs tablosu /26 Temmuz 2020 21:31

İşte Türkiye'de son 24 saatin koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte Türkiye'deki salgın verilerini açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı bilgilere göre son 24 saatte 17 yeni can kaybı yaşanırken, 927 kişiye de yeni tanı konuldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 17 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 927 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam can kaybı sayısı 5 bin 613'e, vaka sayısı 226 bin 100'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor."


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