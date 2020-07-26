Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş ile ilgili flaş takas iddiası /26 Temmuz 2020 21:25

Beşiktaş ile ilgili flaş takas iddiası

Beşiktaş ile ilgili yeni bir takas iddiası gündeme geldi. İddiaya göre Beşiktaş, Domagoj Vida'yı Fransız ekibi Lyon'a verip, eski oyuncusu Marcelo'yu transfer etmek istiyor.

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Gelecek yılki savunma hattında değişiklik yapmak isteyen Beşiktaş, Domagoj Vida'yı Fransız ekibi Lyon'a verip, eski oyuncusu Marcelo'yu transfer etmek için görüşmelere başladı.

Yıllık 3,5 Milyon Euro kazanan Vida'yı Lyon transfer etmek istiyor. Lyon ile transfer görüşmelerine başlayan Beşiktaş'ta, hedef eski futbolcusu Marcelo'yu kadroya katmak.

Haber Global'in haberine göre; Lyon'un Vida için bonservis ücreti ödemek istememesi üzerine siyah beyazlı yetkililer Vida-Marcelo takasını teklif olarak Lyon kulübüne sundu.

Lyon takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Marcelo, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor. Lyon ve Vida arasındaki görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda Vida-Marcelo takası gerçekleşebilir.
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