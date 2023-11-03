Samanyolu Haber /Ekonomi / İşte Türkiye'nin en borçlu illeri /03 Kasım 2023 09:16

İşte Türkiye'nin en borçlu illeri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 3 aylık periyotlar dahilinde çeşitli verilere dayanarak bankalara olan kredi borçlarına ilişkin verileri açıklıyor. Son açıklanan veriler ışığında bankalara en çok borcu olan şehirler belli oldu.

SHABER3.COM

BDDK'nın verilerine göre, Türkiye'nin en büyük nüfusa sahip şehri olan İstanbul 3,7 trilyon lira ile en borçlu iller listesinde birinci sırada yer alıyor.

İstanbul'u 1,4 trilyon lira kredi borcuyla Ankara takip ediyor.. Üçüncü sırayı ise 521 milyar lirayla İzmir aldı.

En az borcu olan illerin başında 2.8 milyar lira ile Bayburt yer aldı. Bayburt'u 4 milyar lirayla Tunceli takip etti.

İllerin listesi şöyle:

ADANA 201.627.337

ADIYAMAN 25.812.862

AFYONKARAHİSAR 40.235.209

AĞRI 10.626.856

AKSARAY 26.443.654

AMASYA 20.141.623

ANKARA 1.411.202.151

ANTALYA 375.734.048

ARDAHAN 4.550.270

ARTVİN 9.820.331

AYDIN 83.908.516

BALIKESİR 91.518.862

BARTIN 9.469.962

BATMAN 22.557.871

BAYBURT 2.824.896

BİLECİK 12.694.272

BİNGÖL 6.397.604

BİTLİS 10.085.262

BOLU 22.337.959

BURDUR 18.207.030

BURSA 301.555.781

ÇANAKKALE 37.185.457

ÇANKIRI 15.044.252

ÇORUM 43.103.402

DENİZLİ 163.423.834

DİYARBAKIR 74.830.803

DÜZCE 23.408.586

EDİRNE 32.400.397

ELAZIĞ 36.264.123

ERZİNCAN 10.476.366

ERZURUM 42.720.894

ESKİŞEHİR 74.570.298

GAZİANTEP 297.543.158

GİRESUN 24.993.114

GÜMÜŞHANE 5.512.512

HAKKARİ 6.301.331

HATAY 144.200.975

IĞDIR 6.613.216

ISPARTA 23.075.653

İSTANBUL 3.786.532.998

İZMİR 521.714.547

KAHRAMANMARAŞ 85.556.521

KARABÜK 16.564.171

KARAMAN 17.632.514

KARS 10.530.376

KASTAMONU 25.358.538

KAYSERİ 109.788.684

KIRIKKALE 13.450.147

KIRKLARELİ 25.460.618

KIRŞEHİR 19.247.671

KİLİS 4.836.143

KOCAELİ 251.236.467

KONYA 183.972.368

KÜTAHYA 30.479.017

MALATYA 34.278.780

MANİSA 107.286.700

MARDİN 37.073.675

MERSİN 117.814.414

MUĞLA 115.405.217

MUŞ 8.753.985

NEVŞEHİR 20.371.396

NİĞDE 22.094.375

ORDU 41.837.210

OSMANİYE 33.555.290

RİZE 20.864.511

SAKARYA 68.151.468

SAMSUN 91.497.806

SİİRT 21.210.769

SİNOP 10.491.277

SİVAS 29.961.385

ŞANLIURFA 69.452.380

ŞIRNAK 13.073.090

TEKİRDAĞ 82.845.829

TOKAT 26.555.877

TRABZON 63.663.100

TUNCELİ 4.021.252

UŞAK 23.949.060

VAN 29.377.284

YALOVA 27.128.378

YOZGAT 23.114.009

ZONGULDAK 36.847.840
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