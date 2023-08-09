İşten atılan Sputnik çalışanları eylem düzenledi

17 Ağustos'ta greve başlayacaklarını duyuran TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “Hiç kimse bize masal anlatmasın. Sputnik işvereni, 24 üyemizi ekonomik nedenle değil sendikal nedenle işten atmıştır” dedi.





“Buraya sendika girecek”

VOA Türkçe’ye konuşan Durmuş, işten çıkarmaların ‘küçülme’ gerekçesiyle gerçekleştirilmesinin inandırıcı olmadığını söyleyerek, ‘‘Bunun adı her ne kadar ‘küçülme’ olarak gösterilse de bu yapılan sendikal baskıdır. Sendikayı yok etmeye yönelik bir operasyondur. Küçülme, kabul edilebilir bir gerekçe değildir. Arkadaşlarımız da sendikamız da kararlı, buraya sendika girecek’’ ifadelerini kullandı.

“12 yıldır basın sigortası yapılmadı”





İşten çıkartılan gazetecilerden biri olan Sputnik İşyeri Temsilcisi Nejdet Eksilmez, ‘’12 yıldır 212’li olarak adlandırılan basın sigortalı olarak çalışmıyoruz. Bizim gazetecilik haklarımız, özlük haklarımız var. Biz çalışanlar, bunun için bir yıldır sendikal mücadeleye başladık. İşveren bizimle konuşmaya dahi yanaşmadı, olumlu herhangi bir adım atmadı, bizi işten attı. Ben işyeri temsilcisiyim, yasal haklarım olmasına rağmen beni bile işten atmayı göze aldılar. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Sendika ile beraber bu mücadeleyi mutlaka kazanacağız” diye konuştu.

Sputnik Türkiye'de çalışanlar greve hazırlanıyor.Türkiye Gazeteciler Sendikası, Sputnik Türkiye’nin Ankara çalışanlarıyla birlikte, 9 Ağustos Çarşamba 11.00’de Ankara Söğütözü Koç Kuleleri A Blok önünde bir basın açıklaması düzenleyeceğini açıkladı.