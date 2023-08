Moody’s küresel piyasaları sarstı

Bankacılık sektörü dünya genelinde sıkıntılı günler yaşıyor. Sektör, bu yılın başında ABD’de 3 bankanın batmasının ardından İsviçre’de Credit Suisse’in UBS tarafından kurtarılmak amacıyla satın alınmasıyla başlayan krizden kurtulamaya çalışıyor.



Moody’s’in son olarak yayımladığı raporda 10 orta ölçekli bankanın kredi notunu düşürmesinin ardından ABD’nin en büyük bankaları JP Morgan Chase ve Bank of America da bu olumsuz rüzgardan etkilendi. Chase hisseleri yüzde 2 düşerken Bank of America hisselerinde kayıp yüzde 3’ü aştı.



Moody's Amerikan bankalarına yönelik bir rapor açıkladı bazı bankaların kredi notunu düşürdü



Avrupa bankacılık endeksi STOXX yüzde 2,9 değer kaybetti. İtalya’nın önde gelen bankaları Intesa Sanpaolo, Banco BPM ve UniCredir yüzde 6,5 ila yüzde 9 oranında değer kayıpları yaşadı.



İtalya’nın bankacılık sektörüne getirdiği vergilerin İspanya ve Macaristan gibi diğer ülkeler tarafından da izlenmesinden endişe ediliyor.



Ek vergilerin farklı risklerle de mücadele eden bankacılık sektörü açısından sıkıntıları arttıracağı yorumları yapılıyor.



Moody’s’in de ABD bankalarının karlılıkları konusundaki raporu endişeleri daha da arttırdı. Moody’s raporunda artan fonlama maliyetlerine ve Amerikan bankalarının karlarının azalabileceğine işaret etti.



Piyasa uzmanları, Moody’s’in raporunun adeta bir alarm etkisi yarattığına, küçük ve orta ölçekli bankaların ABD ekonomisi açısından ciddi bir öneme sahip olduğuna dikkat çekiyorlar.



Birçok ABD bankası geçen ayki kazanç raporlarında, yüksek faiz oranlarının etkisiyle karlarında bir artış olduğunu bildirdi ancak aynı zamanda ABD'li tüketicilerin daha az harcama yapması ve kredi büyümesinin yavaşlamasının da beklenen riskler olduğu konusunda uyarılarda bulundu.



Kredi derecelendirme kurumu Moody’s, açıkladığı son raporda, ABD’de faaliyet gösteren bazı küçük ve orta ölçekli bankaların kredi notlarını düşürmüştü. Moody’s ülkenin en büyük bankaları konusunda da uyarıda bulunmuş ve bu bankaların da fonlama riskleri ve karlılık oranlarına göre notlarının düşürülebileceğine işaret etmişti..



10 bankanın kredi notunu bir kademe düşüren ve aralarında Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street ve Truist Financial’ın da bulunduğu altı bankacılık devini de potansiyel not indirimleri için incelemeye aldığını açıklayan Moody’s, "Birçok bankanın ikinci çeyrek sonuçları, iç sermaye yaratma yeteneklerini azaltacak artan karlılık baskıları gösteriyor" tespitini yapmıştı.