İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgili Bulgaristan'da 5 Kişi gözaltına alındı

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Ivan Geshev konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, emniyet yetkililerin Türk güvenlik yetkilileriyle yaptıkları işbirliği sonucunda özel kuvvetler tarafından gerçekleştirilen operasyonla söz konusu kişilerin gözaltına alındıklarını söyledi.



Geshev, “Gözaltına alınan kişilere yönelik İstanbul’daki terör saldırısına destek vermek ve insan kaçakçılığıyla ilgili suçlamalar var. Bu kişiler özellikle sınırda insan kaçakçılığı konusunda faaliyet gösterenler” şeklinde konuştu.





Başsavcı Geshev, 5 kişinin gözaltı sürelerinin ardından savcılığın bu kişilerin tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edileceklerini gözaltına alınan ve sağlık durumu iyi olmayan kadın tutukluyla ilgili farklı bir uygulamanın da söz konusu olabileceğini söyledi.





Başsavcı ayrıca Türk makamlarının, Bulgaristanda gözaltında bulunan bazı kişilerle ilgili olarak da İstiklal Caddesi saldırısıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle iade talebinde bulunduğunu belirtti.



