Samanyolu Haber /Gündem / İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgili Bulgaristan'da 5 Kişi gözaltına alındı /19 Kasım 2022 19:33

İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgili Bulgaristan'da 5 Kişi gözaltına alındı

İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım tarihinde meydana gelen bombalı saldırıyla ilgili olarak Bulgaristan’da 5 kişi gözaltına alındı. Savcılık gözaltına alınanlardan üçünün Moldova, ikisinin de Suriye kökenli Kürt vatandaşları kişiler olduklarını açıkladı.

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Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Ivan Geshev konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, emniyet yetkililerin Türk güvenlik yetkilileriyle yaptıkları işbirliği sonucunda özel kuvvetler tarafından gerçekleştirilen operasyonla söz konusu kişilerin gözaltına alındıklarını söyledi.

Geshev, “Gözaltına alınan kişilere yönelik İstanbul’daki terör saldırısına destek vermek ve insan kaçakçılığıyla ilgili suçlamalar var. Bu kişiler özellikle sınırda insan kaçakçılığı konusunda faaliyet gösterenler” şeklinde konuştu.

Başsavcı Geshev, 5 kişinin gözaltı sürelerinin ardından savcılığın bu kişilerin tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edileceklerini gözaltına alınan ve sağlık durumu iyi olmayan kadın tutukluyla ilgili farklı bir uygulamanın da söz konusu olabileceğini söyledi.

Başsavcı ayrıca Türk makamlarının, Bulgaristanda gözaltında bulunan bazı kişilerle ilgili olarak da İstiklal Caddesi saldırısıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle iade talebinde bulunduğunu belirtti.

İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da yaşanan bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Suriye asıllı Ahlam Albashir, İstanbul’da saldırının ardından polis tarafından yakalandı. Emniyet yetkilileri saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle şu ana kadar çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırıda yaralananlardan 71 kişinin taburcu edildiği bilgisini paylaştı. Koca, "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.
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