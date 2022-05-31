İsveç Başbakanı Andersson'dan yeni Türkiye açıklaması

Moskova yönetiminin devam eden Ukrayna saldırısı sonrasında olası bir Rus müdahalesine karşı NATO'ya üye olmak isteyen iki ülkeden İsveç'in Başbakanı Magdalena Andersson'dan Türkiye konusunda yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile NATO üyeliğine dair yürütülen görüşmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile NATO üyeliğine dair yürütülen görüşmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

'MEDYADA DEĞİL MÜZAKEREDE KONUŞALIM'





Magdalena Andersson, heyetlerarası görüşmelerin süreceğini belirterek, "Türkiye ile çeşitli düzeylerde görüşmelere devam edeceğiz. Bu devam eden bir diyalog" dedi.Andersson, geçtiğimiz hafta Türkiye'de gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmeleri değerlendirerek, "İyi ve yapıcı görüşmeler olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.Magdalena Andersson, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusundaki muhalefetinden vazgeçmesini sağlamak için müzakerelerin sürmesi gerektiğini ifade etti.Andersson, "Bence bu tür şeyleri medya yerine müzakere odasında konuşmamız daha sağlıklı olur" diye konuştu.