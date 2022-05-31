Samanyolu Haber /Gündem / İsveç Başbakanı Andersson'dan yeni Türkiye açıklaması /31 Mayıs 2022 21:03

İsveç Başbakanı Andersson'dan yeni Türkiye açıklaması

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sonrası NATO üyeliği için başvuruda bulunan İsveç'in Başbakanı Magdalena Andersson'dan Türkiye konusunda yeni bir açıklama geldiği belirtildi.

SHABER3.COM

Moskova yönetiminin devam eden Ukrayna saldırısı sonrasında olası bir Rus müdahalesine karşı NATO'ya üye olmak isteyen iki ülkeden İsveç'in  Başbakanı Magdalena Andersson'dan Türkiye konusunda yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile NATO üyeliğine dair yürütülen görüşmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Magdalena Andersson, heyetlerarası görüşmelerin süreceğini belirterek, "Türkiye ile çeşitli düzeylerde görüşmelere devam edeceğiz. Bu devam eden bir diyalog" dedi.

Andersson, geçtiğimiz hafta Türkiye'de gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmeleri değerlendirerek, "İyi ve yapıcı görüşmeler olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

'MEDYADA DEĞİL MÜZAKEREDE KONUŞALIM'

Magdalena Andersson, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusundaki muhalefetinden vazgeçmesini sağlamak için müzakerelerin sürmesi gerektiğini ifade etti.

Andersson, "Bence bu tür şeyleri medya yerine müzakere odasında konuşmamız daha sağlıklı olur" diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsveç Başbakanı Andersson'dan yeni Türkiye açıklaması Sonraki Haber >>

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Esenyurt'ta yine 'Suriyeli' gerginliği

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Brezilya'da sel felaketi: Can kaybı 100'e yaklaştı

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Türkiye vatandaşının doları bozmadılar

Akaryakıt zamları Güldür Güldür’de: ‘Bir yılda ne değişebilir ki?’

Akaryakıt zamları Güldür Güldür’de: ‘Bir yılda ne değişebilir ki?’

Harun Tokak- Gurbet gençleri

Harun Tokak- Gurbet gençleri

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?

Süleyman Soylu hakkında korkunç iddia

Süleyman Soylu hakkında korkunç iddia

Ünlü anketçi AKP’nin seçim oyununu deşifre etti

Ünlü anketçi AKP’nin seçim oyununu deşifre etti

“-3 liraya su mu olur?… -İçme, eskiden su mu içiyordun?”

“-3 liraya su mu olur?… -İçme, eskiden su mu içiyordun?”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:14:49