Samanyolu Haber /Gündem / Kritik başlık iade talepleri: İsveç, Finlandiya ve Türkiye bir araya geliyor /06 Ağustos 2022 21:01

Kritik başlık iade talepleri: İsveç, Finlandiya ve Türkiye bir araya geliyor

Türkiye, İsveç ve Finlandiya, NATO'nun Madrid Zirvesi'nde imzalanan üçlü mutabakat anlaşmasından sonra ilk kez bir araya geliyor. Görüşmede mutabakatta uzlaşılan maddelerin takibi ele alınacak. En önemli maddelerden birini de Erdoğan iktidarının iade talepleri oluşturuyor.

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Türkiye, NATO’nun Madrid Zirvesinde İsveç ve Finlandiya ile üçlü mutabakat imzalamış ve bu anlaşma ile iki ülkenin NATO’ya üye olmalarına yönelik itirazını geri çekmişti. Üç ülke, aradan geçen süre içerisinde mutabakatı değerlendirmek üzere bir araya geliyor.

İSVEÇ’TEN İSTENEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARI
Mutabakat maddeleri arasındaki en önemli hususlardan biri, özellikle İsveç’te bulunan Türkiye’nin istediği bazı isimlerin iade edilmesiydi. Anlaşmanın ardından İsveç, iadeleri kendi hukukuna göre yapacağını beyan etti. Adalet Bakanı Bozdağ ise önceki gün iadeler konusunda İsveç’ten herhangi bir cevap alamadıklarını açıkladı.

İddialara göre ise Türkiye’nin İsveç’ten iadesini istediği 33 isimden bazılarının zaten Türkiye’de olduğu ortaya çıkmış ve Ankara da bu yüzden iade taleplerini geri çekmişti.

Bu gelişmeler ışığında üç ülkenin heyetlerinin bu ay bir araya gelmesi bekleniyor. Mutabakat metninde Ankara’nın taleplerinin yerine getirilip getirilmediğinin takibi için daimî bir komite kurulması kararlaştırılmıştı. Bu doğrultuda üç ülkenin heyetlerinin bu ay içinde bir araya geleceği öğrenildi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım süreci ise devam ediyor.  Bugüne kadar iki ülkenin NATO’ya üyeliğini 23’ü onaylarken 7 ülke henüz onaylamadı.

Şu ana kadar 30 üyeli NATO’nun 23 üyesi İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokollerini onayladı. Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Almanya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Romanya, Slovenya, İngiltere, Fransa ve İtalya geçtiğimiz günlerde iki ülkenin NATO üyeliğine onay vermişti. Son olarak da önceki gün ABD Senatosu İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini onayladı. Türkiye’nin yanı sıra Çekya, İspanya, Macaristan, Portekiz, Slovakya ve Yunanistan ise iki ülkenin NATO üyeliğine henüz onay vermedi.
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