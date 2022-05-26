İsveç: Teröristlere para da silah da göndermiyoruz

Türkiye'nin beş maddelik talepler listesi





Türkiye İsveç'e yönelik dün beş maddelik bir talep listesi yayımlamış ve talepleri



Teröre verilen siyasi desteğin son bulması Terörün finansman kaynağının kurutulması PKK/PYD'ye silah desteğinin sonlandırılması Türkiye'ye yönelik ambargo ve yaptırımların kaldırılması Teröre karşı küresel iş birliği

maddeleri altında sıralamıştı. Açıklamada İsveç'ten Türkiye'nin güvenlik kaygılarına ilişkin ilkesel adımlar ve somut garantileri sunması talep edilmişti.

Linde: Suriyeli Kürtlere özel yardım yapmıyoruz





DW'dekigöre, İsveç ve Finlandiya'dan heyetlerin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin çekincelerini görüşmek üzere Ankara'da temaslarda bulunduğu sırada İsveç Başbakanı Magdalena Andersson Türkiye'ye "terörizme destek vermedikleri" mesajını bir kez daha iletti.Stockholm'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Andersson, ülkesinin terör örgütlerine mali kaynak ya da silah sağlamadığını vurgulayarak "Terör örgütlerine para göndermiyoruz. Ve tabii ki silah da göndermiyoruz" dedi.Andersson, İsveçli ve Fin heyetlerin Ankara'daki temaslarının İsveç'in çeşitli gruplara destek verdiği konusundaki "karışıklığı" çözmek için bir fırsat yarattığını ifade etti. İsveçli diplomatların Ankara'da Türkiye'nin talepleriyle ilgili görüşmelerde bulunacağını belirten Andersson, "Doğal olarak maddelerin üzerinden geçeceğiz, listeyi müzakere edeceğiz, medyadaki haberler ya da başka yerlerden gelen açıklamalar arasında net olmayan bazı şeyleri açıklığa kavuşturacağız. Çok açık bir şekilde söylemek gerekirse, örneğin nereye mali yardım gönderdiğimiz ya da silah sattığımız konularını…" diye konuştu.Stockholm'ün ardından Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye geçecek olan AB Konseyi Başkanı Michel de bunun İsveç için "hayati önem taşıyan bir dönüm noktası" olduğunu belirterek İsveç'in tercihlerine tam destek verdiklerini vurguladı.Türkiye, 2017'den beri PKK/PYD ve Gülen yapılanması mensuplarıyla ilgili iade taleplerine İsveç'ten olumlu yanıt alamadığını belirtmiş ve İsveç'i 2023 yılı için PKK/PYD'ye 376 milyon dolar tutarında destek kararı almakla suçlamıştı. Ankara İsveç hükümetini ayrıca PKK/PYD'ye tanksavar ve insansız hava araçları başta olmak üzere askeri ekipman desteği sağlamakla suçluyor.Türkiye, Suriyeli Kürtlerden oluşan PYD'yi PKK'nın Suriye uzantısı olarak görüyor ve terör örgütü olarak sınıflandırıyor. ABD ve AB ülkeleri ise PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmekle birlikte PYD için benzer bir adım atmış değil.İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Aftonbladet gazetesine verdiği demeçte ülkesinin PKK/ PYD'ye destek sağladığı suçlamalarıyla ilgili olarak "İsveç Suriye krizinde insani aktörler üzerinden yapılan insani yardımlarda önde gelen bağışçılarından biridir" dedi. Suriye'nin kuzeydoğusundaki iş birliğinin ağırlıklı olarak Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlar üzerinden yürütüldüğünü belirten Linde, "İsveç, Suriye'nin kuzeydoğusunda Suriyeli Kürtlere ya da bölgedeki siyasi ve askeri yapılara özel bir destek sağlamamaktadır. Ancak tabii ki bu bölgelerdeki nüfus, bu yardım projelerine dahil olmaktadır" dedi.İsveç ve Finlandiya'dan heyetler bugün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya geldi. İsveç heyetine Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenstrom, Finlandiya heyetine de Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara başkanlık etti.