İsveç ve Finlandiya'dan Erdoğan'a NATO cevabı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.







Sanna Marin, "İsveç'in problemli çocuk gibi göründüğü bir ortamdan haz etmiyorum" diyerek NATO'nun her iki ülkenin üyeliğini onaylaması gerektiğini vurguladı.





İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise "Bir şeyler yanarken müzakerelerin devam etmesi söz konusu değil" dedi.





TÜRKİYE'DEN İSVEÇ'E RET FİNLANDİYA'YA YEŞİL IŞIK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak" açıklamasına yönelik bir açıklama yapmıştı.





Çavuşoğlu, şunları kaydetmişti:





''Başvuru sürecinden beri Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğunu söylüyorduk. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama aslında sürecin başından beri yaptığımız açıklamaların bir teyididir. İki ülkenin başvuru süreci başladığından beri Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğunu söylüyorduk. Sorunlu olan ülke ile daha az sorunlu bir ülke arasında ayrım yapmak adaletli bir yaklaşım olacaktır. Ancak iki ülkenin üyelik sürecinin birlikte yürütülmesi istendi. Bu nedenle 3'lü ahitname imzalandı. O günden beri Finlandiya bazı adımlar attı ancak İsveç'te olduğu gibi provokasyonlar yapılmadı. Finlandiya'da da NATO karşıtı isimler var."





Çavuşoğlu ayrıca Finlandiya konusunda İsveç'ten bağımsız bir değerlendirmenin olabileceğini ifade etmişti.



