Samanyolu Haber /Dünya / İsveç'e göçen matematik öğretmenlerinden kıskandıracak başarı! /21 Ağustos 2023 17:42

İsveç'e göçen matematik öğretmenlerinden kıskandıracak başarı!

Türkiye’den göç edip İsveç’te öğretmenlik yapmaya başlayan matematik öğretmenleri, ikinci zümrelerini gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu zümrede öğretmenler tecrübelerini paylaştı.

SHABER3.COM

Hej Derneği, son yıllarda Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan üyeleriyle etkinliklerine devam ediyor. İsveç’te matematik öğretmenliği yapan ve yapmayı düşünen öğretmenler zümresinin ikincisi, Malmö şehrinde bulunan Hermodsdalskolan’da gerçekleşti. 50’den fazla öğretmenin katıldığı zümrede farklı branşlarda sunumlar yapıldı. Scratch, Python, Geogebra, Microbit programlarında uygulamalı dersler de yapıldı. Ayrıca Legorobot yapımıyla robotik kodlamanın gösterildiği zümrede, dijital bir bilgi akışı ve paylaşımı oldu.

Hizmetten.com'un haberine göre ayrıca, “Eğitimde kullanılan dijital materyaller”, “Betyg ve bedömning” ve “Öğretmenlik mesleğinin önemi” konulu üç farklı seminerle, katılımcılar farklı alanlarda bilgi ve becerilerini derinleştirmiş oldu.

Zümrenin organizasyonunda yer alan öğretmenlerden Fatime Gültürk, son yıllarda Türkiye’den İsveç’e gelmiş ve bulundukları ülkede, eğitim sisteminin bir parçası olmaya çalışan öğretmenler olduklarını söyledi. Matematik-NO öğretmenleri olarak bir araya geldiklerini belirten Gültürk, bilgi ve tecrübelerini paylaştıklarını aktardı. Zümreye katılımının beklediklerinden çok daha fazla olduğunu belirten Gültürk, bunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Katılımcıların çok verimli bulduğu zümre, iki günlük yoğun bilgi paylaşımlarından sonra sona erdi.
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