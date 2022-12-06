İsveç'in iade ettiği PKK'lı Mahmut Tat'ı meğer Türkiye istememiş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yla ortak basın toplantısı düzenledi.





'BİZİM FİNLANDİYA İLE DAHA AZ PROBLEMİMİZ VAR'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Türkiye olarak biz NATO'nun genişlemesini her zaman destekledik. Biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz, ama maalesef bu iki ülkede terör örgütleri destek buluyor" diye konuştu.





Madrid'de imzalanan üçlü mutabakatın Türkiye'nin "beklentilerinin karşılık bulduğunu gösterdiğini" ifade eden Çavuşoğlu, İsveç'in Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdığını duyururken Finlandiya'dan henüz böyle bir adım gelmediğine dikkat çekti. Dışişleri Bakanı, "İki ülke arasında uygulamada bir ayrım yapmıyoruz. Bizim Finlandiya ile daha az problemimiz var. İsveç'in daha somut atması gereken adımlar var" dedi.





Çavuşoğlu, İsveç tarafından Türkiye'ye iade edildikten sonra 'PKK üyeliği' iddiasıyla tutuklanan Mahmut Tat'ın Türkiye'nin Stokholm'e iadeler için verdiği listede bulunmadığını söyledi.





Çavuşoğlu, "Şahsın Türkiye'ye iade kararı memnuniyet verici, bizim listemizde adı yoktu. Ama sonuç olarak olup olmaması önemli değil. Yeni hükümetle birlikte daha olumlu bir sürecin geliştiğini söylemek isterim. Ama üyelik meselesi şartların yerine getirmesine bağlı" ifadelerini kullandı.