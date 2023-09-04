Samanyolu Haber /Dünya / İsveç'te Kuran yakma eylemi: En az 12 kişi gözaltına alındı /04 Eylül 2023 07:25

İsveç'te Kuran yakma eylemi: En az 12 kişi gözaltına alındı

İsveç polisi, Kuran'ın yakıldığı bir protestoda çıkan arbedenin ardından en az 12 kişiyi gözaltına aldı.

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İsveç polisi Malmö'de Kur'an'ın bir nüshasının yakıldığı eylemin ardından yaşanan şiddet olaylarıyla bağlantılı en az 12 kişiyi gözaltına aldı.

Müslüman dünyasını öfkelendiren benzer olayları başlatan Iraklı mülteci Salwan Momika tarafından organize edilen eylem, büyük göçmen nüfusuna ev sahipliği yapan Malmö'deki bir meydanda gerçekleşti.

Olay yerine geniş polis koruması eşliğinde gelen Momika, Kur'an-ı Kerim yaktı.

Çevrede toplanan 100'den fazla kişi Momika'ya taş ve şişe fırlattı.

Momika, olay yerinden uzaklaştırılırken, polis ve göstericiler arasında arbade yaşandı.

On kişi kamu düzenini bozmaktan, iki kişi de şiddet içeren ayaklanmalara katıldıkları şüphesiyle gözaltına alındı.

Temmuz ayı sonunda 37 yaşındaki Salwan Momika ve Salwan Naja adlı kişi Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasını ateşe verdi.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Bu olaylar, İsveç ile Orta Doğu ülkeleri arasında diplomatik gerilime neden oldu.

İsveç hükümeti daha önce Kur'an'a yapılan saygısızlıkları kınamış ve İsveç Anayasası'nın toplanma ve ifade özgürlüğünü koruduğunu vurgulamıştı.
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