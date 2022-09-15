Samanyolu Haber /Dünya / İsveç'te seçim sonucunun ardından istifa kararı /15 Eylül 2022 22:05

İsveç'te seçim sonucunun ardından istifa kararı

İsveç'te yapılan seçimin ardından çoğunluğa sahip olamadığını belirten mevcut başbakan Andersson'un istifa edeceğini açıkladığı belirtildi.

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İsveç'te düzenlenen seçimler sonrasında bir istifa kararı açıklandığı belirtildi.

Seçimin ardından çoğunluğa sahip olamadığını belirten mevcut başbakan Andersson'un istifa edeceğini açıkladığı aktarıldı.

Evrensel'de yer alan ve Mahmut Algünerhan imzası taşıyan habere göre İsveç’te Sosyal Demokrat Partili Başbakan Magdalena Andersson, seçimlerden sonra hükümetin çoğunluğa sahip olmadığını ve istifa edeceğini söyledi. Sağ kanat ise, hükümet kurma hakkında müzakereye hazır olduğunu açıkladı.

İsveç seçimlerinde mağlup olduklarını kabul eden iktidardaki Sosyal Demokrat Parti’nin Lideri ve mevcut Başbakan Magdalena Andersson, çarşamba akşamı düzenlediği basın toplantısında bugün başbakanlıktan istifa edeceğini söyledi. Andersson, yeni bir hükümet kuruluncaya kadar bir geçiş hükümeti görevini sürdürmek istediğini ve daha sonra muhalefetteki Sosyal Demokratlar olarak çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Magdalena Andersson, basın açıklamasında, “Dört sağ parti oyların yüzde 50'sini aldı. Mecliste bir veya iki milletvekili fazla kazandılar. Zayıf bir çoğunluk, ama çoğunluk” dedi.

Sosyal Demokratlar seçimde İsveç’in en büyük partisi oldu, ancak ve ittifak halinde olduğu diğer partiler ile hükümete devam etmek için yeterli çoğunluğu alamadı.

Irkçı İsveç Demokratları Partisi (SD) ise ikinci büyük parti olurken seçimde güçlü bir şekilde ilerleme sağladı.

Yeni bir hükümet kurma görevinin ise sağcı Moderat Parti Başkanı Ulf Kristersson’a verilecek. Moderatlar seçimde üçüncü parti oldu.
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