İsveç'ten Türkiye'ye dikkat çeken 'örgüt destekçisi' iadesi

İsveç basınında yer alan bir habere göre İsveç Yüksek Mahkemesi, PKK destekçisi bir kişinin Türkiye'ye iadesine yeşil ışık yaktı. Aftonbladet gazetesinde yayınlanan haberde, mahkemenin söz konusu kişinin geleceğine ilişkin kararı İsveç hükümetine bıraktığı ifade edildi.







PKK destekçilerinin iadeleri Türkiye tarafından İsveç'e NATO üyeliğinin onaylanması için getirilen temel koşulların başında geliyor. İsveç'te iade taleplerine hükümet karar veriyor, ancak Yüksek Mahkeme'nin aleyhte görüş bildirmesi halinde sınır dışı işlemi gerçekleştirilemiyor.





İsveç'ten ilk kez bir PKK destekçisinin Türkiye'ye sınır dışı edileceğini belirten gazeteye göre karar geçen hafta verildi. Söz konusu kişi 2014 yılında bir uyuşturucu suçu nedeniyle Türkiye'de dört yıl yedi ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak şartlı olarak serbest bırakıldıktan sonra İsveç'e gitti. 2022 yılında Türk adli makamlarının talebi üzerine cezasının geri kalanını Türkiye'de çekmek üzere İsveç'te tutuklandı. Aftonbladet gazetesindeki habere göre 35 yaşındaki söz konusu kişi, iade talebinin asıl nedeninin HDP ile bağlantısı ve PKK'ya destek açıklamaları olduğunu iddia ediyor.





İsveç'in terörle mücadele yasalarını sertleştirmesi ülkede yaşayan bazı grupların tepkisine yol açıyor. PKK flamaları taşıyan yüzlerce kişi Pazar günü Stockholm'de NATO karşıtı sloganlar atarak gösteri yaptı. Göstericiler, Türkiye'nin baskısıyla kabul edilen ve terör örgütlerine katılmayı da suç sayan terörle mücadele yasasını protesto etti.







İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası daha önce mesafeli durdukları NATO'ya katılmak için başvurmuşlardı. Finlandiya, NATO üyesi 30 ülkenin tamamının onayıyla 4 Nisan'da NATO'nun 31'inci üyesi oldu. İsveç'in üyeliği ise Türkiye ve Macaristan tarafından engelleniyor. Türkiye İsveç'e onay karşılığı PKK ve Gülen yapılanması destekçilerinin iadeleri gibi bir takım koşullar getiriyor.