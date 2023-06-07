İran-Suudi Arabistan arasında buzlar eriyor: Riyad Büyükelçiliği yeniden açıldı

İran ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşme sürecinde önemli bir adım daha atıldı. İran'ın Riyad Büyükelçiliği yedi yıllık aranın ardından yeniden açıldı.







DW Türkçe'nin haberine göre 2016'da ilişkileri donduran iki ülke, Mart ayında Çin'in arabuluculuğunda imzaladıkları anlaşmayla diplomatik ilişkileri yeniden başlatma kararı almıştı. İki ülke arasındaki siyasi ve askeri rekabet, bölgede başta Yemen, Suriye ve Lübnan olmak üzere bölgesel çatışmalarda tetikleyici rol oynamıştı.





Cidde Konsolosluğu ve İİT Temsilciliği de açılıyor

İran Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada da Riyad'daki Büyükelçiliğin Salı günü yeniden açılacağı bildirilmişti. Bakanlık sözcüsü Nasır Kenani, ayrıca Cidde Konsolosluğu ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) daimi temsilciliğinin de Salı ve Çarşamba günleri resmen yeniden faaliyete geçeceğini açıklamıştı.





İran Mayıs ayında Suudi Arabistan'a Büyükelçi atamış, Suudi Arabistan da Tahran Büyükelçiliğini yeniden açacağını bildirmiş, ancak kesin bir tarih telaffuz etmemişti.







Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkiler, 2016 yılında Şii bir din adamının Riyad'da idam edilmesi ve buna tepki olarak protestocuların Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne baskın düzenlemesinin ardından kesilmişti. Suudi Arabistan, 2019'da petrol tesislerine füze ve SİHA'larla düzenlenen saldırılardan ve Körfez'de tankerlerinin hedef alınmasından İran'ı sorumlu tutmuş, İran ise bu suçlamaları reddetmişti.