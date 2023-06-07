Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Selvi'nin Şimşek iddiası: 24 saatte 100 milyon dolar para girişi oldu /07 Haziran 2023 09:37

Yandaş Selvi'nin Şimşek iddiası: 24 saatte 100 milyon dolar para girişi oldu

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasıyla ekonomide güven sağlandığını belirten yandaş Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yurt dışından yatırım gelmeye başladığını savundu.

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Abdulkadir Selvi, Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasıyla ekonomide güven sağlandığını belirterek, yurt dışından yatırım gelmeye başladığını savundu.

Selvi, bugünkü yazısında "Mehmet Şimşek’in görevi devralırken rasyonel ekonomiye dönüşle ilgili verdiği mesajlar yeni dönemin öngörülebilirliği açısından önemliydi. Uluslararası piyasalar mesajı doğru okudu. Şimşek’e geniş kredi açtı. Pazartesi gününden itibaren sadece 24 saat içerisinde yurtdışından 100 milyon dolar para girişi yaşandı. Ekonomiyle ilgili yeni politikaların uygulanmaya başlamasıyla bu trendin yükseleceği gözleniyor" ifadesini kullandı.

Abdulkadir Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci bir veri ise Türkiye’nin kredi risk primiyle ilgili göstergelerdeki düzelme. Seçimden önce 700’e kadar çıkan CDS oranları kabine açıklandıktan sonra 5 Haziran itibarıyla 493.3’e kadar geriledi. Ekonomide ilk adım doğru atıldı. Ekonominin ilacı olan güven sağlandı."
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