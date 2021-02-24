Samanyolu Haber /Dünya / İsviçre 1 Mart’ta normalleşmeye başlıyor /24 Şubat 2021 20:00

İsviçre 1 Mart’ta normalleşmeye başlıyor

İsviçre hükümeti 1 Mart itibariyle corona virüsü yasaklarının gevşetileceğini duyurdu. Plana göre mağazalar, müzeler ve kütüphaneler açılacak, açık havada 15 kişiye kadar insanın bir araya gelmesine izin verilecek.

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İsviçre hükümeti bugün bir açıklama yaparak 1 Mart’ta corona virüsü yasaklarının gevşetilmeye başlanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre mağazalar, müzeler ve kütüphanelerin açılması planlanırken, açık havada da 15 kişiye kadar toplu buluşma ve etkinliklerin yapılabileceği kaydedildi.

Hükümet pandeminin hızını yavaşlatması durumunda ikinci adımın 22 Mart’ta uygulamaya geçeceğini de duyurdu. İsviçre hükümeti, atılacak bir sonraki adımın kararının 19 Mart’ta verileceğini de açıklayarak, “Bu dikkatli yeniden açılma ile kabinemiz kademeli olarak sosyal ve ekonomik hayatın normalleşmesini amaçlıyor” duyurusunu yaptı.

Yapılan açıklamada gençlerin spor ve kültürel etkinliklere katılmasına izin verileceği belirtilirken ve yarışlarla müsabakaların seyircisiz düzenlenmesine karar kılındığı vurgulandı.

SEBEBİ MUTASYON

Hükümetin açıklamasında tam açılma olmamasının sebebi olarak ise daha bulaşıcı mutasyona uğramış virüs gösterildi. İsviçre’de hükümet şirketlere evden çalışma sistemini uygulamaları konusunda tavsiye vermiş ve kamuya açık alanlarda buluşmalarda 5 kişiden fazla olmaması gerektiğine karar vermişti. Ülkede okullar ve bazı kayak pistleri açık olsa da restoranlar ve kültürel sanat merkezleri kapatılmıştı.

552 binden fazla vakanın görüldüğ İsviçre ve Liechtenstein’da salgının başladığı günden beri 9.200 insan yaşamını yitirmişti.
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