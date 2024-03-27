Samanyolu Haber /Gündem / İsviçre bankaları Rusların hesaplarını kapatmaya başladı /27 Mart 2024 13:24

İsviçre bankaları Rusların hesaplarını kapatmaya başladı

İsviçre bankaları çifte vatandaşlığa sahip Rusların hesaplarını kapatmaya başladı

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

İsviçre bankaları, Rusya vatandaşlığına sahip olan ülke vatandaşlarının hesaplarını kapatmaya başladı. Vedomosti gazetesi, UBS ve Credit Suisse müşterilerinin de benzer uygulamalarla karşılaştığını bildirdi.

Yayınla yaptığı görüşmede avukatlar, bu tür önlemlerin müşteri çekleri için ek fon tahsis etme ihtiyacıyla ilgili olduğunu öne sürdü. Ayrıca bankaların yaptırım riskleri nedeniyle Rus pasaportu taşıyan müşterilere karşı tedbirli davranmaları da söz konusu olabilir.

Tam olmasa da benzer bir sıkıntı Türk bankaları ile yaşanıyor. Rusya’dan yapılan para transferlerinde yaşanan sıkıntıları aşmak için Türk ihracatçısı firmalar, ihracatın bedelinin tamamının yurda getirilmesine istisna uygulanmasını talep ediyor.

RBC gazetesinin Türkiye’deki kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türk ihracatçıların para transferlerindeki sorunlar nedeniyle yetkililerden Rusya ile bankaları bypass ederek işlemlere izin verilmesini istediğini yazıyor.
Gazeteye göre, Türk ihracatçıları Ocak 2024'ten bu yana Ankara'nın yedinci büyük ihracat pazarı olan Rusya'ya yapılan sevkiyatlardan bankalar aracılığıyla gelir elde edemiyor, hesaplarını kapatmakta zorlanıyor ve yeni siparişlerini Çin ve diğer ülkelere kaptırıyor. Bazı Türk şirketleri üçüncü ülkelerdeki bankalar aracılığıyla gelir elde etmeye çalışıyor.
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