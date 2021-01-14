İtalya’da restorancılar isyan etti, yasağa rağmen kepenk açacaklar





Sosyal medyada üzerinden #ioapro (ben açıyorum) etiketiyle büyüyen harekete 50 bin civarında restoranın katımı bekleniyor.





Aylardır Covid-19 kısıtlamaları uyarınca sadece paket ve evlere servis yapan restoran sahipleri, 15 Ocak’ta dükkanlarını açmak üzere sözleşiyor.





#ioapro hareketi, Cagliari’de bir bar işletmecisinin 3 Ocak’ta dükkanını açık tutacağını duyuran bir paylaşımının ardından kısa sürede tüm ülke çapında yayıldı.





Eyleme hazırlanan restoran sahipleri sivil itaatsizlik hareketi sembolik düzeyde tutacak. Restoranlarında masalara müşterileri kabul edecek olan işletmeciler kurallar dahilinde yemek servisi yapmayarak hükümete mesajlarını iletmeyi planlıyor.





Kısıtlamaların yerel bazda değişiklik gösterdiği İtalya’da restoran ve kafeler akşam saat 22’ye kadar sadece paket servisi ve evlere servis yapabiliyor.





İtalyan hükümeti, pandemi sırasında yaşanan ekonomik kayıplar için firma ve şahıs şirketlerine 20 milyar euro (yaklaşık 180 milyar TL) kaynak ayırdı.





İtalya’da 12 Ocak itibariyle toplam 570 bin 40 aktif Covid-19 hastası bulunuyor. Ülkede salgının başından beri 2 milyon 303 bin 263 kişiye virüs bulaştı ve 79 bin 819 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.