Kayyım rektör Melih Bulu'nun ilk icraatı: Kamera ihalesi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne kurum dıiından rektör olarak atadığı Melih Bulu, ilk icraatını gerçekleştirdi.





Evrensel’den Uğur Zengin’in haberine göre Bulu, üniversitenin kampüslerindeki güvenlik kameralarının onarım ve bakımı için ihale açtı. "Açık ihale usulü" yapılacak ihalede teklifler 22 Ocak’ta alınacak.





İhaleyi alan firma, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey, Güney, Kandilli, Kilyos, Uçaksavar, Hisar Kampüslerinde bulunan 573 kamera ile 39 kamera kayıt cihazının bakım ve onarımını yapacak. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde bakım ve onarıma başlanacak.









KAMERALAR HER AN ÇALIŞACAK





Boğaziçi Üniversitesi tarafından yayımlanan teknik şartnameye göre, kameralar ve kayıt cihazları her daim ve zaman içinde çalışır vaziyette olacak.





Yüklenici firma, herhangi bir arıza durumunda arızaya 24 saat içinde müdahale ederek arızayı gidermekle mükellef olacak. Mesai saati dışında dahi gerçekleşen arızanın giderilmesi yüklenici firmadan talep edilecek.





Kamera ve kamera kayıt cihazlarının periyodik bakımları ise mart, haziran, eylül ve kasım aylarında yapılacak.





Bir dönem AKP’den milletvekili olmak için sıraya giren Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması, başta okulun akademisyenleri ve öğrencileri olmak üzere geniş kesimlerin tepkisi çekmişti.