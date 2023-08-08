Samanyolu Haber /Gündem / İtalya'da büyük bankalara yüzde 40 'yüksek faiz kazancı vergisi' geliyor /08 Ağustos 2023 14:58

İtalya'da büyük bankalara yüzde 40 'yüksek faiz kazancı vergisi' geliyor

İtalya hükümeti, büyük bankalara yüzde 40 'yüksek faiz kazancı vergisi' getiriyor

SHABER3.COM

İtalya’da hükümet, yüksek faiz oranlarından büyük kârlar elden eden bankalardan bir kereye mahsus olarak yüzde 40 kazanç vergisi alacak.

Karar sonrası ülkenin mortgage yani ev kredisi veren büyük bankalarının hisselerinde düşüş yaşandı.

Ülkenin en büyük iki bankası Intesa Sanpaolo’un hissesi yüzde 8, UniCredit’inki ise yüzde 6,5 azaldı.

Hükümet bir kerelik vergiden gelecek olan gelirin yüksek faiz oranlarından mağdur olan ailelere harcanacağını açıkladı.

Ülkede Mart ayında 1 milyona yakın İtalyan ailenin ev kredilerini ödeyemediği aktarılıyor.

FABİ isimli ulusal bankacılar birliğine göre, 2021 yılında 30 yıllık kredi alan birinin geri ödemesi şu anda iki katına çıkmış durumda.

İtalya’da aşırı sağcı Giorgia Meloni hükümeti, yüksek faiz oranlarının küçük tasarruf sahiplerine yansıtılması noktasında bankaları eleştiriyordu.

Avrupa Merkez Bankası geçen yazdan bu yana faizleri 4,25 puan artırdı.

Bir kereye mahsus olduğu ifade edilen adım, bir bankanın geçen yılki net faiz gelirinin, bir önceki yıla göre artmış olması durumunda uygulanacak.

İtalya’nın en büyük beş bankası 2023’ün ilk altı ayında 10,5 milyar euro kar açıkladı. Bu, geçen yıla göre yüzde 64 bir artışa karşılık geliyor.

Bu büyük kâr artışının önemli unsurlarından biri yüksek faiz oranları olarak gösteriliyor.

Uzmanlara göre bankalar bu geriye yönelik kazanca karşı getirilen vergiyle mücadele edecek.

Yasa tasarısının 60 gün içinde parlamentodan onay alması gerekiyor.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Merkez Bankası’na çağrı yaparak, faiz artışına son vermelerini istedi.

Benzer bir vergiyi geçen yıl İspanya da uygulamıştı.
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