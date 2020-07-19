Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da koronavirüsle ilgili bir ilk yaşandı /19 Temmuz 2020 21:35

İtalya'da koronavirüsle ilgili bir ilk yaşandı

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da salgının başından bu yana gün bazında en az can kaybının yaşandığı belirtildi.

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Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 aydır devam eden Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı. Ülkedeki aktif vaka sayısı ise son haftalardaki düşüş seyrinin aksine 72 artışla 12 bin 440 oldu. Son 24 saatte 218 yeni vaka kaydedildi. 

Salgının başından bugüne kadar Covid-19 bulaşanların sayısı ise 244 bin 434'e ulaştı. İyileşenlerin sayısı bugün 143 artışla 196 bin 949'a çıktı. Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 3 artarak 35 bin 45'e yükseldi.

EN DÜŞÜK SEVİYE

İtalya'da ölüm rakamı, salgının ülkede görülmeye başladığı ilk günlerden olan 23 Şubat'tan bu yana kaydedilen en düşük seviyede gerçekleşti. 

İtalya'da bugüne kadar toplam 6 milyon 238 bin 49 test yapıldı.
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