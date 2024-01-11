'İyi hal indirimi'nde flaş karar! Artık etkili olmayacak...

Cumhurbaşkanlığının himayesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda kadına yönelik şiddetle mücadelede atılacak adımların ve uygulanacak yeni politikaların ele alındığı ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı’, Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi.







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda kadına karşı şiddetle mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.





Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

“Kadına yönelik şiddetle ilgili soruşturmaların daha etkin yapılabilmesi için 2020 yılında HSK’nın aldığı kararla bu konuda sadece belirli cumhuriyet savcılarının görev aldığı özel soruşturma büroları ile tedbir mahkemelerinin kurulmasını sağladık. Artık bir ilde, ilçede kadına yönelik şiddet vakalarında tedbir kararları, bu konuda uzmanlık kazanmış tedbir mahkemeleri tarafından veriliyor.







Halihazırda 81 ilde ve 144 ilçe adliyesinde olmak üzere toplam 225 adliyede bu soruşturma büroları faaliyet göstermektedir. Bu düzenlemelerin olumlu sonuçlarını da almaya başladık. Bu kapsamda özel bürolar kurulmadan önce kadına karşı işlenen suç soruşturmalarının ortalama tamamlanma süresini hızlandırdık. Bu süre 2019 yılında 186 gün iken, bu sayı 2023 yılında ortalama 51 güne inmiştir.”





“İYİ HAL İNDİRİMİ DÜZENLEMESİNİ DE TEKRAR GÖZDEN GEÇİRDİK”

Kadınlara yönelik koruma kalkanını daha da güçlendirdiklerini dile getiren Bakan Tunç, “Israrlı takibi, kadınların özgürlüğüne saldırı olarak görüyoruz. Bu nedenle kadınları huzursuz edecek ve onların yakınlarının güvenliği konusunda endişelendirecek hareketlere maruz kalmamalarını önemsiyoruz. Kamuoyunda tartışmalara neden olan ve kravat indirimi olarak anılan ‘iyi hal indirimi düzenlemesi’ni de tekrar gözden geçirdik. Böylece failin yargılama safhasında salt indirim almaya yönelik kılık kıyafetine özen gösterme, takım elbise giyme veya kravat takma gibi davranışların indirim nedeni olarak kabul edilemeyeceğini hükme bağladık. Suç mağduru kadınların talepleri halinde ücretsiz olarak avukat görevlendirileceğini düzenleyerek, kadınların adalete erişimi hususunda önemli bir adım daha attık” değerlendirmesinde bulundu.







