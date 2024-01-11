AKP'den Mansur Yavaş'a teklif gitmiş: 'Bizim adayımız ol!'

31 Mart Yerel Seçimleri için henüz adayını resmi bir şekilde açıklamayan AKP’nin CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın peşine düştüğü ileri sürüldü.







Sözcü TV’de konuşan Deniz Zeyrek, Yavaş’a AKP’den aday olması için teklif gittiğini ancak Yavaş’ın bu teklifi reddettiğini söyledi.





“KESİN YALANLAYACAKLAR…”

Zeyrek’in açıklaması şöyle:







“AK Partililer Mansur Yavaş’ı transfer etmek istemiş. ‘Bizim adayımız olun’ diye arka kapılardan… Şimdi biliyorum, yalanlayacaklar çünkü reddedilmiş bu öneri. Ama böyle bir şey yaşanmış. Ak Partililer, Mansur Yavaş’ı Ak Parti belediye başkan adayı olarak görmek istemişler.”











