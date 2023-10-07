İYİ Parti Ankara teşkilatında Mansur Yavaş depremi: İl başkanı ve yönetim istifa etti

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre Köylüoğlu’nun “Geçen dönem belediye seçimlerini kazandırmaya uğraştığımız kişiyi bu dönem kaybettirmeye mi uğraşacağız? 3 ay önce devletin yönetimini teslim etmeyi düşündüğümüz kişinin genel başkanı olduğu partinin belediye başkan adayına nasıl muhalefet edeceğiz?” sözleri genel merkezde rahatsızlık yarattı. Genel merkezden, Ankara İl Başkanlığı’na ‘Ya istifa edin ya görevden biz alacağız’ mesajı bildirildi. Bugün akşam saatlerinde toplanan İYİ Parti Ankara İl Yönetimi, aralarında yaptığı değerlendirmeden sonra toptan istifa kararı aldı. Karar, genel merkeze bildirildi.





İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylü, yerel seçimlerle ilgili parti merkezi ile yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.2024 Yerel Seçimleri’ne ilişkin İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nun aldığı kararla fikirlerinin çeliştiğini belirten İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylü, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Köylüoğlu, yaptığı açıklamalarda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne destek olduğunu dile getirmesi parti içerisinde görüş ayrılıkları yaşandı. İYİ Parti Genel Merkezi’nin Ankara İl Başkanlığı’na ‘Ya istifa edin ya görevden biz alacağız’ mesajı üzerine akşam saatlerinde toplanan il yönetimi toplu istifa kararı aldı.Köylüoğlu’nun genel merkeze gönderdiği istifa dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Partimiz Genel İdare Kurulu’nda alınan, 81 ilde iş birliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının ardından, Ankara açısından çekincemizi dile getirmiş bulunduğumuzdan iş birliği yapmamız gerekliliği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır.” Köylüoğlu, dilekçede “29 Ocak 2023 tarihinde devraldığım İyi Parti Ankara İl Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum” dedi.