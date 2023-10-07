Trabzonspor’da Nenad Bjelica dönemi sona eriyor! Teknik direktör adayları…

Alınan bilgiye göre; maçın hemen ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında Bjelica ile devam edilmemesi yönünde oy birliği ile karar alındı. Bu kararı onaylayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ayrılık için resmi adımların atılması yönünde avukatlara talimat verdi.





Bordo-mavili kulüp ile Bjelica arasındaki ayrılığın kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.





Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğunda Nenad Bjelica ile yaşanan istikrarsızlık sonrası ayrılık kararı almaya hazırlanıyor. Bordo-mavili ekip, Bjelica ile yollarını ayırma sürecini resmileştirmek için ilk adımları atmış durumda.Geçen sezonun sonlarına doğru göreve getirilen Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, beklentilerin altında bir performansla lige devam ediyor. Son olarak Adana Demirspor karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyet, üst üste gelen kötü sonuçların ardından camia ve taraftarın sabrını taşırmış gibi görünüyor.2024-25 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık olarak 1 milyon 600 bin Euro maaş alan Bjelica’nın, tazminatının ödenerek gönderilmesi planlanıyor. Adana Demirspor mücadelesinin ardından Hırvatistan’a dönen Bjelica ile ayrılık için avukatlar aracılığıyla görüşmeler sürdürülüyor.Öte yandan, Bjelica ile yolları ayırma kararının ardından Trabzonspor’da teknik direktörlük koltuğu için Şenol Güneş ve Abdullah Avcı isimlerinin gündemde olduğu öğrenildi.Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelia, Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, “Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Son ana son saniyeye kadar da Trabzonspor'u daha iyi bir yer yapabilmek, Trabzonspor'da çok büyük işler yapabilmek adına sonuna kadar mücadele vereceğimi de söylemek isterim” demişti.