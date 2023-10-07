Naci Görür’den korkutan öngörü: İstanbul’da büyük kaos yaşanacak

Bold Medya'da yer alan habere göre deprem konusundaki uyarılarıyla gündeme gelen yer bilimi uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremi sonrasında şehirde kaos yaşanacağı öngörüsünde bulundu. Görür, depreme hazır olmadığını belirttiği İstanbul için korktuğunu ve endişe duyduğunu söyledi.





Türkiye’yi çok uyardığını, depreme hazırlanmak için yalvardığını belirten Görür, yetkililerin felaket hakkında uzun zamandır uyarılmasına rağmen tedbir almamasına yakındı. İnsanların depremler hakkında hiçbir şey bilmediğini vurgulayan Görür, “Jeologlar olarak bu depremin gelmekte olduğunu söylemekten ve yazmaktan yorulduk ama kimse tepki vermedi” dedi.





Görür NYT’ye verdiği röportajda kendisine sosyal medyadan gelen mesajları da okudu. Mesajlarda insanların depremlerden ne kadar korktuğunu ve ne yapmaları gerektiğini bilmediklerini aktardı. Soruların neden kendisine sorulduğu konusunda ise Görür, insanların hükumete, üniversitelere veya afet yardım kuruluşlarına güvenmediklerini belirtti. Bütün mesajlara dönmeye çalıştığını ve bunun “Bu, insanlara ölmemeleri için bir yol göstermek” olduğunu ifade etti.





Yıllardır kamuoyuna yaptığı uyarılara rağmen, Türkiye’nin depreme hazırlık düzeyini artırmada sesinin ne kadar fark oluşturduğunu sorulduğunda ise Görür “Çok fazla etkisi olduğunu sanmıyorum” dedi ve “Ne halk düzeyinde ne de yerel yönetimler düzeyinde” dedi. Özellikle İstanbul için endişe duyduğunu belirtip “İstanbul hiç hazır değil” diyen Görür, çöken binaların on binlerce insanı enkaz altında bırakacağını ve şehrin dar yollarını tıkayarak kurtarma çalışmalarını ve yardım dağıtımını engelleyeceğini ifade ederek “İstanbul’da kaos olur” değerlendirmesi yaptı.





ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’a konuşan Naci Görür, 6 Şubat depremini anlattı ve İstanbul depremi hakkında uyarılarda bulundu. Görür, 6 Şubat gecesi enkaz altında kalan tanımadığı bir kadının kendisini görüntülü olarak aradığını belirtti. Kadının kızıyla birlikte olduğunu ve kendisinden yardım istediğini açıkladı. Görür, kadının “Profesör, lütfen bizi kurtarın” dediğini hatırladığını ve sonrasında telefonun kesildiğini belirtti. Daha sonra aldığı çağrılar nedeniyle de Görür, numarayı kaybettiğini ve bundan dolayı da kim olduğunu ya da ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemediğini ifade etti.Görür memleketi Elazığ için hem yetkilileri hem de insanları uzun yıllar boyunca uyardığını ancak kimsenin dikkate almadığını belirtti. “Beni alkışladılar ve kucakladılar ama asla ciddiye almadılar” diyen Görür, uyarılarının ardından 2020’de Elazığ’da 6.7 büyüklüğündeki büyük deprem meydana geldiğini ve 41 kişinin ölümü ile düzinelerce binanın yıkıldığını kaydetti.